MediaTek, Helio G90 ve G90T Yonga Setlerini Duyurdu

MediaTek, oyun odaklı G serisinin yeni üyeleri Helio G90 ve G90T adlı iki yeni yonga setini duyurdu. Yeni yonga setleri, grafik performansını arttırmaya yardımcı olan HyperEngine teknolojisiyle geliyor. Tayvanlı çip üreticisi tarafından türünün ilk örnekleri olarak üretilen bu işlemciler, orta sınıf akıllı telefon pazarını hedefliyor. Lansman sırasında, Xiaomi Hindistan’ın Genel Müdürü Manu Kumar Jain, Helio G90T işlemcisini kullanan bir telefonu yakında piyasaya süreceklerini söyledi.

MediaTek'in yeni yonga setleri 12nm TSMC FinFET mimarisiyle üretildi ve Mali-G76 grafik işlemcisinin yanı sıra ARM Cortex-A76 ve Cortex-A55 işlemcileri kullanıldı. İlginç olan şu ki, bu işlemci çekirdekleri, Qualcomm’un amiral gemisi yonga setlerinde kullanılanlarla aynı. G90T 10GB’a kadar RAM desteği sunarken, G90 yalnızca 8GB'a kadar LPDDR4x RAM desteği sunuyor.

Helio G90T, 4 kamera ve 64MP’e kadar kamera sensörünü destekliyor ancak G90 3 kamera ve 48MP’e kadar kamera sensörünü destekliyor. Ayrıca her iyi yonga seti de, Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) teknolojisini ve HDR10 standardını destekliyor.

MediaTek Kablosuz İletişim Genel Müdürü TL Lee, "Helio G90 serisi ile daha hızlı, tepki süresi daha iyi ve daha düşük oyun içi gecikmesiyle birlikte daha akıcı bir oyun deneyimi yaşarsınız. Çünkü oyun dünyasında her milisaniye önemlidir. Fortnite, PUBG ya da başka herhangi bir oyun için bu çip adeta bir oyun merkezidir." ifadelerini kullandı.

MediaTek'in yeni yonga setleri çift Wi-Fi frekans aralıklarını destekliyor. Bu, gecikme ve titremeyi azaltırken aynı zamanda internet ile düzgün ve sürekli bir bağlantı sağlamak için tek bir antenin aynı anda iki Wi-Fi frekans aralığına veya yönlendiricisine bağlanmasına olanak tanıyor. Ayrıca hızlı tepki motoru, daha akıcı bir oyun deneyimi için dokunmatik girişi geliştiriyor.

MediaTek, yeni yonga setleriyle orta sınıf akıllı telefon pazarında etkili olmak istiyor. Kısa süre sonra bu yonga setleriyle piyasaya sürülecek olan Xiaomi’nin yeni telefonuyla, şirketin ne derece başarılı olduğunu test edebileceğiz.