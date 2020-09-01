MediaTek Helio G95 İşlemci Duyuruldu, İşte Özellikleri

MediaTek, son olarak G90 serisi oyun işlemcileri G90 ve G90T ile karşımıza çıkmıştı. Şirket şimdi G90T’nin yüzde 5 daha iyi GPU performansı sunan overclock edilmiş versiyonu yeni G95 serisini duyurdu. MediaTek Helio G95 işlemci özellikleri haberimizde.

MediaTek Helio G95 Özellikleri

MediaTek G90 serisi bir yıldan uzun süredir piyasada. Şirket uzun sürenin ardından seriyi yeniledi. MediaTek Helio G95, hala yalnızca 4G bağlantısını destekliyor ve Helio G90T ile aynı CPU düzeni, RAM ve bağlantıya sahip.

Helio G90T Helio G95 Üretim Süreci TSMC 12nm TSMC 12nm İşlemci (CPU), büyük çekirdekler 2 x Cortex-A76 @ 2.05GHz 2 x Cortex-A76 @ 2.05GHz İşlemci (CPU), küçük çekirdekler 6 x Cortex-A55 @ 2.0GHz 6 x Cortex-A55 @ 2.0GHz Grafik İşlemci Birimi (GPU) Mali-G57 MC4 @ 800MHz Mali-G76 MC4 @ 900MHz RAM (Bellek) LPDDR4x, 10GB'a kadar LPDDR4x, 10GB'a kadar Depolama UFS 2.1 UFS 2.1 Ekran 1080p+, 90Hz 1080p+, 90Hz 4G Çift SIM Çift SIM Yerel Kablosuz WiFi 5, Bluetooth 5.0 WiFi 5, Bluetooth 5.0

TSMC’nin 12nm üretim sürecinden geçen MediaTek G95 işlemci, 2.0GHz hızda çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdeğin yanı sıra iki adet 2.05GHz saat hızına sahip Cortex-A76 çekirdekle birlikte geliyor. Mali G76 MC4 GPU, 900MHz saat hızında çalışıyor. Bellek açısından 10GB’a kadar LPDDR4x RAM, depolama alanı açısından UFS 2.1 hızına ulaşılmış. Yeni G95, 90Hz’a kadar yenileme hızına sahip FHD+ panelleri ve 64 megapiksel kamera sensörlerini ve 4K 30fps video kaydını destekliyor. Bağlantı açısından, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 destekliyor. WiFi ve LTE bağlantısını aynı anda kullanma, GPS, Glonass, Beidou, Galileo GNSS desteği de var.

MediaTek Helio G95 İşlemcili İlk Telefon

MediaTek’in yeni işlemcisi Helio G95’i kullanacak ilk telefonun 3 Eylül’de tanıtılacak Realme 7 serisi olması bekleniyor. Bu işlemciyi önümüzdeki aylarda daha fazla orta seviye akıllı telefonda göreceğiz.