MediaTek İşlemcilere Yüzde 15 Fiyat Artışı Uygulandı

Küresel ölçekte etki gösteren yarı iletken krizinin maliyet üzerindeki etkilerini gündelik hayatımızda derin bir şekilde hissediyoruz. MediaTek tarafından üretilen işlemciler küresel çapta artan talep ile karşılaşırken, yarı iletken kıtlığı ve arz kısıtmaları taleplerin karşılanamamasına neden oluyor. Bu noktada diğer yonga üreticilerini izleyen MediaTek, işlemci fiyatlarında artışa gidiyor.

MediaTek İşlemci Fiyatları Ne Kadar Arttı?

UDN tarafından yayımlanan rapora göre MediaTek, bu ay itibarıyla yüksek talep gören bazı akıllı telefon çiplerinin fiyatlarını artırma kararı aldı. Bu kapsamda 4G çipler için %15, 5G çipler için ise %5 oranında fiyat artışına gidilecek. Fiyat artışının başlıca nedeni ise üretim maliyetindeki artışlar olarak vurgulanıyor.

Kaynaklar yakın bir dönemde Qualcomm tarafında da benzer bir adımla karşılaşmayı bekliyor ancak bu konuda resmi bir açıklama bulunmadığını hatırlatmak gerekiyor. Tabii ki çip maliyetindeki artışlar satın aldığımız ürünleri (akıllı telefon, tablet vb.) doğrudan etkileyecektir.

Yarı İletken Sıkıntısı Akıllı Telefonları Vurmaya Başlayacak!

2020 yılının son çeyreğinden bu yana süregelen yarı iletken krizi, elektronik alanındaki neredeyse tüm sektörleri derinden etkilemeyi başardı. Bu süreçte akıllı telefon üreticileri ufak hasarlar almış gibi gözüküyor olsa da, krizin artan etkilerinin bu sektörü de etkilemesi neredeyse kesin gibi gözüküyor.

Counterpoint Research tarafından hazırlanan yeni rapora göre yarı iletken krizinin etkileri 2021 yılının üçüncü çeyreğinde artmaya devam ederken, bunun sonuçları akıllı telefon sektörünü de vurmaya hazırlanıyor. Şirketin raporuna göre akıllı telefon üreticileri talep ettikleri yarı iletkenlerin yalnızca yüzde 70 oranındaki kısmını alabiliyor ve bu durum sektörün yüzde 90 oranındaki kısmını etkiliyor.

Şirket raporun devamında çip sıkıntısına en dayanıklı şirketin Apple olduğunu vurgularken, sonuçların tüm şirketler için çarpıcı olabileceğinin altını çiziyor. Bu kapsamda ilerleyen zamanlarda daha düşük stoklar ve daha yüksek fiyatlar olası gibi gözüküyor.

"Yarı iletken sıkıntısı ekosistemdeki tüm markaları derinden etkiliyor gibi görünüyor. Samsung, Oppo, Xiaomi... hepsi etkilendi ve tahminlerimizi düşürüyoruz. Öte taraftan Apple, yarı iletken sıkıntısına karşı en dayanıklı ve bu durumdan en az etkilenen şirket gibi görünüyor."