MediaTek Ucuz Telefonlara Bile Oyun İşlemcisi Yerleştirecek

Oyun odaklı mobil yonga setleri, Qualcomm'un Snapdragon 730G ve MediaTek'in Helio G90T'si sayesinde geçen yıl önemli bir noktaya geldi. Tayvan merkezli MediaTek bu alandaki hacmini genişletmek istiyor.

Qualcomm ve MediaTek'in oyun odaklı yonga setlerinin her ikisi de orta ila üst menzilli fiyat aralıklarını hedefliyor ancak MediaTek bir sonraki oyun yonga setiyle daha düşük pazarlara yönelecek gibi. Helio G70 yonga setinin beklemede olan sürümünün iddiaları ortaya çıktı ve şirket, G serisi için alt model üreteceğini doğruladı.

MediaTek'ten Yenchi Lee, G90 serisinin altına düşeceklerini ancak yine de iddialı olduklarını söyledi. “Kesinlikle G90T'den daha düşük ve kitle pazarı için daha fazlasını hedefliyoruz” diyen Lee, yeni oyun yonga setinin “çok yakında” duyurulacığını da ekledi.

Bunun dışında bir başka sızıntıda ise sekiz çekirdekli CPU tasarımına (iki Cortex-A75 ve Cortex-A55) ve bir Mali-G52 MC2 GPU'ya işaret ediliyordu. Firma ayrıca, CPU çekirdeklerini büyük, orta ve küçük çekirdeklere bölerek birçok amiral gemisi yonga setinde görülen üç kümeli veya üçlü etki alanına öncülük ediyor.

Qualcomm ise geçen ay Snapdragon 865 ve 765 lansmanında Play Store üzerinden GPU güncellemeleri sunacağını açıklayarak oldukça havalı bir özellik sundu. Bu, telefonunuz için en son grafik sürücülerini ve düzeltmeleri almak için bir sistem güncellemesi beklemenize gerek olmadığı anlamına geliyor.