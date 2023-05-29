MediaTek ve NVIDIA Otomobil Sektörüne Giriyor

MediaTek, OnePlus Nord N300, Asus ROG Phone 6D ve çok daha fazlası gibi telefonlara güç veren akıllı telefon işlemcileriyle tanınıyor ancak şimdi otomotiv endüstrisine daha fazla dâhil olmayı hedefleyen şirket, bu cihazlardan elde ettiği uzmanlığı kullanacak.

Computex 2023 fuarında MediaTek, Dimensity Auto platformunu ve NVIDIA ile ortaklığını duyurdu. MediaTek ve NVIDIA yakında dünyanın dört bir yanındaki otomobillerde kolektif güçlerini sergileyecek.

MediaTek artık sadece telefonlar için çip üretmiyor. Akıllı TV'ler, Amazon'un Alexa cihazları ve Peloton egzersiz bisikleti de dâhil olmak üzere akıllı evdeki pek çok sıradan cihaz MediaTek işlemcilerini kullanıyor.

MediaTek ve NVIDIA Ortaklığından Ne Beklemeliyiz?

Örneğin MediaTek'in Dimensity Auto Connect sistemi, telefonlarda zaten üzerinde çalıştığı 5G bağlantısının yanı sıra Wi-Fi, Bluetooth ve uydu bağlantılarını arabalara getirecek. Otomobiller oldukça farklı bir mecra olsa da temel teknoloji birbirinden o kadar da uzak değil.

GPU ve yapay zekâ uzmanlığı sayesinde otomotiv dünyasına zaten yoğun bir şekilde dâhil olan NVIDIA, tam da bu sebepten Dimensity Auto'da MediaTek ile birlikte çalışacak.

Her iki şirket de henüz hangi otomobil üreticileriyle çalıştıkları ya da tam lansmanın ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşmıyor ancak çip üretiminin 2026'da başlaması ve donanımın 2027 model yılı otomobiller için hazır olması bekleniyor.