MediaTek, Yapay Zeka Destekli İlk Yonga Setini Duyurdu

MediaTek firması, Helio serisi yonga setlerine P60 adlı yeni bir model ekliyor. Helio X30 modelinin bir alt modeli niteliğinde olacak olan bu yonga seti orta performanslı bir çip olacak. Bu yonga setinin en dikkat çekici özelliği ise yapay zeka işlemlerini NeuroPilot adlı çekirdeği sayesinde hızlandırabiliyor olması.

Bu P60 yonga seti, TSMC’nin 12nm’lik FF üretim süreci ile üretilmiş. Helio X30’da ise 10nm’lik FF+ üretim sürecinin kullanıldığını biliyoruz. Helio P60, 4 adet Cortex-A73 çekirdeğine sahip ve bu çekirdekler 2.0 GHz hızda çalışıyorlar. Bunların yanı sıra 4 adet de A53 çekirdeği bulunuyor ve yine bunlar da 2.0 GHz hızda çalışıyorlar.

Bu çekirdekler sayesinde önceki P serisi çiplere göre önemli bir performans artışı da kaydedilmiş. Hatta MediaTek, Helio P60’ın Helio P30’a göre %70 oranında daha fazla performans sunduğunu söylüyor. Bu yonga setinin grafik işlemcisine baktığımız zaman ise Mali-G72 MP3 işlemcisini görüyoruz.

NeuroPilot adlı özel çekirdeğe bakacak olursak da bunun yapay zeka işlemlerinde hızlandırıcı görev yaptığını belirtmiştik. Hatta bu çekirdeğin sınıfında lider bir performansa sahip olduğu belirtiliyor. Helio P60 yonga setinin özelliklerine bakmaya devam ettiğimizde üç adet ISP de görüyoruz. Bunlar da çift kameralı sistemleri %18 daha az enerji kullanarak çalıştırabiliyorlar.

Ayrıca 12nm üretim süreci sayesinde Helio P60, MediaTek’in bugüne kadarki en verimli P serisi yonga seti olmayı başarıyor. Helio P23 ile kıyaslandığında ortalamada %12 daha az güç harcıyor. Güncel oyunlar denendiği zaman bu güç tasarrufunun %25 civarlarında olduğu belirtiliyor.

Helio P60, 20:9 oranına kadar 1080p ekranları destekliyor. Bellek olarak ise UFS 2.1 depolama ve 8GB’a kadar LPDDR4x RAM (1,800MHz) desteği sunuyor. Tümleşik LTE modemi ise Cat.7 indirme hızlarını ile Cat.13 yükleme hızlarını destekliyor. Bu yonga seti yılın ikinci yarısından itibaren akıllı mobil cihazlarda yerini alacak.