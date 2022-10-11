MediaTek, Yeni İşlemcisi Dimensity 1080'i Tanıttı

MediaTek, Dimensity 1080 adlı yeni işlemcisini tanıttı. TSMC tarafından 6nm süreciyle üretilen işlemci, geçen yıl piyasaya sürülen Dimensity 920'nin halefi konumunda. Hatırlamak gerekirse Dimensity 920 işlemcisi Xiaomi Mi 11i serisi (Redmi Note 11 Pro/Pro+ Çin sürümleri), Realme 9 Pro+, Vivo V23 5G ve Infinix Zero Ultra 5G gibi cihazlarda kullanılmıştı.

Dimensity 1080 sekiz çekirdekli işlemci, 2,6 GHz'e kadar çalışan iki ARM Cortex-A78 CPU çekirdeğine ve 2 GHz'e kadar çalışan altı ARM-Cortex A55 çekirdeğine sahip. İşlemci, grafik birimi olarak Mali-G68 MC4'den desteğini alıyor. Dimensity 1080 büyük oranla orta sınıf 5G telefonlara güç sağlamak için tasarlanmış durumda.

Redmi Note 12, Dimensity 1080 ile Gelebilir

İşlemci, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama desteği ile birlikte geliyor. Kamera özellikleriyle ilgili olaraksa deklanşör gecikmesi olmadan 200MP'ye kadar sensör desteğine sahip. 4K HDR video kodlama ve dörtlü kamera eş zamanlılığı için de destek taşıyor.

Dimensity 1080'e sahip telefonlar 120Hz Full HD+ ekranlara sahip olabilecek. Bağlantı cephesinde ise işlemci, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve ikili bekleme özellikli çift 5G'yi destekleyecek.

MediaTek'e göre Dimensity 1080 işlemciye sahip ilk telefonlar 2022'nin son çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu bağlamda Redmi Note 12 serisi, Dimensity 1080 işlemciye sahip ilk telefonlardan biri olabilir. Honor'un da önümüzdeki haftalarda Dimensity 1080 destekli bir telefon çıkarması muhtemel.