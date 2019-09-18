Medikal Geçmişiniz İnternette Yer Alıyor Olabilir

Normalde hastaneye gittiğinizde röngten gibi tıbbi görüntülemelerin doktor ile sizin aranızda kalacağını düşünürsünüz. Aslında olması gerken de zaten hastanın medikal geçmişine ait bilgilerin gizli tutulmasıdır. Ancak ProPublica’nın araştırmasına göre hastaların tıbbi görüntüleme kayıtları internette gezinen herhangi biri tarafından görülebiliyor.

Burada söz konusu olan, haberlerini sık sık okuduğumuz veri sızdırma skandallarından biraz daha farklı. Hastaların bilgilerine ulaşılabilmesi, hastanelerin bilgi teknolojisi açısından yetersiz olmalarından kaynaklanuyor. ProPublica’nın araştırmalarına göre hastanın görüntülerine ulaşmak isteyen biri herhangi bir şifre ya da izne gerek duymadan sunucuya bağlanıp bilgilerinize erişebiliyor. İnternette yaklaşık 16 milyona yakın tıbbi görüntülemeye erişilebiliyor ve bunlarda hastaların isimleri, doğum tarihleri ve hatta soyal güvenlik numaraları gibi bilgiler de yer alabiliyor.

İşin kötü yanı bunun önüne geçmek pek mümkün değil gibi görünüyor. Yapabileceğiniz tek şey röntgen ve MRI gibi işlemlerden geçtiyseniz doktorunuza bu görüntülere erişebilmek için bir şifre kullanıp kullanmadıklarını sormak oalcaktır. Tabi bu noktada size söylenenden başkasına inanma şansınız kalmıyor.

ProPublica araştırmasında, hasta güvenliğinin büyük hastanelerde daha iyi korunduğunu söylüyor. Daha küçük ve bağımsız çalışan kurumlarda ise güvenlik açıkları daha fazla olabilir.