Mega Man Zero / ZX Legacy Collection Konsollar ve PC için Duyuruldu

Eğer Mega Man serisinin hayranıysanız, elbette Mega Man Legacy Collection'ı satın almışsınızdır. Fakat Capcom daha fazla Mega Man oyununu mevcut nesle taşımaya devam edecek. Japon oyun devi, Mega Man Zero / ZX Legacy Collection'ın mevcut nesle geleceğinin duyurusunu yaptı

Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinde 21 Ocak 2020 tarihinde hem dijital hem de kutulu (Kuzey Amerika) olarak satışa sunulacak olan Mega Man Zero / ZX Legacy Collection, PlayStation 4, PC (Steam), Switch ve Xbox One için geliştiriliyor.

Şu an için Steam ve PlayStation Store üzerinden ön-sipariş ile satın alabileceğiniz koleksiyon paketinde Mega Man Zero 1, 2, 3, 4, Mega Man ZX ve ZX Advent oyunlarının yanı sıra sanat çalışması galerisi, müzik çalar, özel filtreler ve çok daha fazlası bulunacak.

Eğer seri ile ilk kez tanışacaksanız, Casual Scenario Mode ve Save-Assist System özellikleri de bulunacak. Save-Assist System sayesinde herhangi bir hak kaybı olmadan en yakındaki ara kayıt noktasından başlamanız mümkün olacak. Koleksiyon paketinde ayrıca Z Chaser Mode adı altında Zero ve ZX oyunları ile ilgili meydan okumaları tamamlamaya çalışacağınız rekabete dayalı bir mod da bulunacak.

Son olarak, Mega Man Zero / ZX Legacy Collection'ı ön-sipariş ile satın almanız durumunda Mega Man Zero/ZX Reploid Remixes paketine sahip olacaksınız. Altı oyun içi müzik şarkısına alternatif olarak, Müzik Çalar'a serinin kıdemli bestecileri tarafından hazırlanan dört özel parça ekleniyor olacak.

Duyuruya özel olarak yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.