Mega Man Zero/ZX Legacy Collection Ertelendi

Mega Man ve Mega Man X koleksiyon paketlerinden sonra, Capcom Eylül ayı içerisinde Mega Man Zero / ZX Legacy Collection duyurusunu da yapmıştı. PlayStation 4, PC (Steam), Switch ve Xbox One hazırlanmakta olan yeni koleksiyon paketi için 21 Ocak 2020 tarihi verilmişti ama artık bu tarih geçerli değil. Japon oyun devi, Mega Man Zero / ZX Legacy Collection paketinin artık 25 Şubat 2020 tarihinde çıkacağını açıkladı.

Steam, Microsoft Store ve PlayStation Store üzerinden ön sipariş ile alabileceğiniz Mega Man Zero / ZX Legacy Collection, Mega Man Zero 1, 2, 3, 4, Mega Man ZX ve ZX Advent oyunlarının yanı sıra sanat çalışması galerisi, müzik çalar, özel filtreler ve çok daha fazlasını barındıracak. Eğer daha önceden herhangi bir Mega Man oyununu oynamamışsanız Casual Scenario Mode, en yakındaki ara kayıt noktasından başlamanızı sağlayacak Save-Assist System ve Zero ve ZX oyunları ile ilgili meydan okumaları tamamlamanızın gerekeceği Z Chaser Mode bulunacak.

Koleksiyon paketini ön-sipariş ile almanız durumunda da Mega Man Zero/ZX Reploid Remixes paketine sahip olacaksınız. Altı oyun içi müzik şarkısına alternatif olarak, Müzik Çalar'a serinin kıdemli bestecileri tarafından hazırlanan dört özel parça eklenecek.

Alınan ertelenme kararına ilişkin olarak Mega Man serisinin üreticisi Kazuhiro Tsuchiya, beklentileri karşılayabilmek ve olabilecek en iyi Mega Man Zero/ZX Legacy Collection deneyimi sunabilmek için ekip olarak sıkı çalıştıklarını ve bu nedenle de biraz daha fazla zamana ihtiyaçları olduğu dile getirdi. Hal böyle olunca, bir ay kadar ertelemenin kendileri için uygun olduğu yönünde bir açıklama yaptı.