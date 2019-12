Mega Man Zero/ZX Legacy Collection'ın Red Hero Fragmanı Yayında

Capcom, Mega Man Zero / ZX Legacy Collection için Red Hero başlıklı yeni bir fragman daha yayınladı.

Zero, Keiji Inafune tarafından Mega Man X serisi için yeni bir tasarım aşamasındayken yaratılmış ama ikinci karakter olarak kullanılmıştı. Bir Maverick (insanlığa karşı gelen Reploid'ler) avcısı olan Zero, bu işine ana karakteri olduğu Mega Man Zero serisinde devam ediyor. ZX serisinde ise Model Z olarak ufak bir rolünün bulunduğunu söyleyelim.

Aşağıdaki Twitter paylaşımında da ana karakterimizin dövüş ve hareket kabiliyetleri tanıtılıyor. Zero Z Saber, Triple Rod, Shield Boomerang, Zero Knuckle, Rolling Slash / Dash Attack saldırılarının yanı sıra Jump, Dash ve Wall Kick hareketleri var. Ayrıca hem hareket hem de saldırı için kullanılan Chain Rod ve Recoil Rod'u da görebiliyoruz.

INCOMING TRANSMISSION...

Ciel just shared a new report on the "Red Hero" with us.

The legend will re-awaken soon. pic.twitter.com/XNDbcUkPrC — Mega Man (@MegaMan) 9 Aralık 2019

Mega Man Zero / ZX Legacy Collection, Mega Man Zero 1, 2, 3, 4, Mega Man ZX ve ZX Advent oyunlarını barındırıyor. Bu oyunların dışında sanat çalışması galerisi, müzik çalar, özel filtreler ve çok daha fazlası da yer alacak. Seri ile yeni tanışacaksanız, ölmeniz durumunda en yakındaki kayıt noktasından başlamanızı sağlayacak olan Casual Scenario Mode, Save-Assist System ve Zero ve ZX serileriyle ilgili meydan okumaları içeren Z Chaser Mode bulunacak.

Koleksiyon paketi şu anda Steam, Microsoft Store ve PlayStation Store mağazalarında ön-siparişinize açık ve bu şekilde almanız durumunda da Mega Man Zero / ZX Reploid Remixes paketine sahip olacaksınız. Altı oyun içi müzik şarkısına alternatif olarak, müzik çalara serinin kıdemli bestecileri tarafından hazırlanan dört özel parça eklenecek.