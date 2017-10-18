Mega Robot Savaşının Kazananı Belli Oldu!

Amerika'nın MegaBots ile Japonya'nın Suidobashi Heavy şirketleri 2015 yılında mega robot dövüşü için sözleşmişlerdi. İki yıldır beklenen dev karşılaşma nihayet gerçekleşti. Dün akşam Twitch üzerinden canlı yayınlanan ve 26 dakika süren karşılaşmanın galibi The MegaBots oldu.

Yaklaşık iki yıldır heyecanla beklenen mega robotların savaşı dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Direkt olarak Twitch üzerinden canlı yayınlanan karşılaşma, nefes kesen görüntülere sahne olurken, Amerikalı mühendisler tarafından geliştirilen Megabots Eagle Prime savaşın galibi olmayı başardı.

500 bin dolar maliyetli Eagle Prime, 12 ton ağırlığa ve 4,8 metre uzunluğuyla bir hayli dikkat çekiyor. Suidobashi Heavy Industries tarafından geliştirilen mega robot Suidobashi ya da diğer ismiyle Kuratas ise, 4 metre boya ve 6.5 ton ağırlığa sahip.

Her iki robot da içerisinde yer alan insanlar tarafından kumanda edilerek yönlendirildi. 26 dakika boyunca süren savaş, büyük bir heyecan fırtınasına neden oldu. Kırmızı köşede bulunan Suidobashi mücadeleye iyi başlasa da MegaBots fizik avantajını çok iyi bir şekilde kullanarak rakibini alt etmeyi başardı.

Geleceğin sporu olarak görülen robot savaşları, ABD ile Japonya arasındaki megabots mücadelesinden sonra başka bir boyuta taşınabilir. Zira MegaBots şirketi, bu ilk karşılaşmanın uluslararası bir dizi düellonun başlangıcı olabileceğini ifade etti.

Dev robotlardan oluşan bir lig. Neden olmasın? Bakalım ringe başka ülkeler de çıkacak mı?

Amerika ile Japonya arasındaki megabots savaşının tamamını aşağıda bulunan videodan izleyebilirsiniz.