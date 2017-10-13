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Mega Robotların Savaşı Gerçek Oluyor!

Mega Robotların Savaşı Gerçek Oluyor!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Hugh Jackman‘ın başrolünde olduğu 2011 yapımı Çelik Yumruklar filmi gerçek oluyor. İki yıl önce sözü verilen Amerika ve Japonya arasındaki mega robot dövüşü gelecek hafta gerçekleşecek. İşte dev karşılaşmanın detayları.

Kaçırmış olanlar için tekrardan hatırlatalım. ABD merkezli MegaBots şirketi, Japonya’nın Suidobashi Heavy şirketine 2015 yılında bir robot düellosu teklif etti. Suidobashi’nin, meydan okumayı kabul etmesiyle birlikte iki dev şirket mega robotlarını güçlendirmek için harekete geçti.

Geleceğin sporu olarak nitelendirilen robot savaşları, halihazırda bir organizasyona ve lige sahip. Fakat boylarının, mega robotların yanında oldukça küçük kaldığını söylemekte fayda var. Bu nedenle Amerika ve Japonya arasındaki robot mücadelesi bu alanda bir ilk anlamına geliyor.

Amerikan şirketi MegaBots, yeni robotuna tam 500 bin dolar harcama yaptı. Öncesinde MegaBot Mk III olarak adlandırılan robot şu anda Eagle Prime olarak karşımıza çıktı.

Toplam ağırlığı 12 ton olan Eagle Prime’ın, 4,8 metrelik uzunluğa ve 430 beygirlik güce sahip olduğunu görüyoruz. İçerisinde iki kişilik pilot bölümüne sahip olan robotun silahları, uzaktan da kontrol edilebilir bir yapıya sahip. Koca oğlana hemen aşağıda bulunan videodan göz atabilirsiniz.

Ringin diğer köşesinde de Japon şirket Suidobashi’nin mega robotu Kuratas bulunuyor. 6.5 ton ağırlığında ve 4 metre boyunda olan robot, Eagle Prime gibi uzaktan kontrol edilebiliyor. Her iki robotun da şirketin kurucuları tarafından tasarlandığını belirtelim.

Sporun geleceğine tanık olacağınız mega robot mücadelesi, 17 Ekim Salı günü saat 19.00’da MegaBots Twitch kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en görkemli ve en heyecanlı spor mücadelesini kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

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ETİKETLER: Japonya amerika Megabot Düellosu savaşcı megabotlar MK III Megabot

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