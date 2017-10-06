Mega Uzaylı Yapısı Toz Bulutu Çıktı

Dünya dışı yaşamın en önemli dayanak noktalarından bir tanesi olarak gösterilen ve Tabby’s Star ismiyle anılan mega uzaylı yapısının sırrı Astrophysical Journal'da yayınlanan bir araştırmayla çözüldü.

Yaklaşık iki yıl önce KIC 8462852 yıldızının çevresinde dönen parlak bir cisim keşfedilmişti. Yıldızın çevresini 700 “Dünya Günü” süresinde dönebilen cisme Tabby’s Star ismi verilmiş ve uzaylılar tarafından inşa edilmiş mega yapılardan biri olduğu iddia edilmeye başlanmıştı. Fakat Astropysical Journal’da yayınlanan akademik bir çalışmanın sonucunda, cismin herhangi bir yapı olmadığı, aksine toz bulutundan ibaret olduğu ortaya çıkarıldı.

Cismin keşfedilmesinden hemen sonra araştırmaya başlayan ve Mart 2017’ye kadar cismi iki NASA teleskobuyla izleyen ekip, öncelikle KIC 8462852 yıldızından yayılan ultraviyole ışığın, kızıl ötesi ışıktan daha fazla karardığını keşfetti. Çalışmalarını sürdüren ekip, yıldızın çevresinde dönen parlak cismin yıldızdan yayılan ışıkları yansıtabildiğini fark etti ve gözlemlerini bu yöne kaydırarak, inşa edilmiş bir yapı olarak tasvir edilen cismin, bir toz bulutundan ibaret olduğunu ortaya çıkardı.

Gezegenimizden bin ışık yılı uzakta bulunan yıldızın çevresinde dönen cismin gizemi, bir buçuk yıl süren ummalı bir çalışmanın ardından böylece keşfedilmiş oldu.