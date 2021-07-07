Mehmet Aydın'a Sorulan Sorular Ortaya Çıktı

Mehmet Aydın'a sorulan sorular, bugün itibarıyla biraz olsun gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz günmlerde Brezilya'da Türk yetkililere teslim olan ve ülkeye getirilen Mehmet Aydın, hemen sorguya alınmıştı. 26 saat süren sorgusu sırasında Aydın'a sorulmak üzere 60 sayfalık soru hazırlanmıştı.

Mehmet Aydın, Türkiye tarihinin gördüğü en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin altına imza atmıştı. Kurduğu Çiftlik Bank isimli saadet zinciri sistemi ile binlerce üye toplayan Aydın, birkaç yıl önce üyelerin paralarını ödemeden yurtdışına kaçmıştı. Toplamda 1.5 milyar lira gibi devasa bir rakamı dolandırdığı dile getirilen Aydın, uzun yıllardır Türkiye'deki yetkililer tarafından aranıyordu.

Güney Amerika ülkelerinde olduğu düşünülen, ardından Belarus'ta ikamet ettiği iddia edilen Aydın, Belarus iddialarının ardından ansızın teslim olma kararı almıştı. Brezilya'da Türk konsolosluğun giden ve teslim olmak istediğini belirten Mehmet Aydın, yanında 300 sayfalık döküman da getirmişti.

Mehmet Aydın'a sorulan sorular açıklandı

Ülkenin gördüğü en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin altına imza atmasından mütevellit, sıkı bir sorgudan geçirileceği bilinen Aydın'ın sorgusu tamamlandı. Özel uçakla Türkiye'ye getirildikten sonra 26 saat boyunca polisler tarafından sorgulanan Aydın'a ilginç sorular soruldu.

Sorgu polislerinin Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'a yönelttiği sorular ortaya çıktı. Aydın'a 3 yıllık firar sürecinde kendisine kimlerin, nasıl yardım ettiği ve mağdurlardan topladığı paradan geriye kalan 322 milyon liranın nerede olduğu soruldu.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Aydın'ı sorgulayan polisler, maliye ve finans suçları hakkında özel eğitim almış tecrübeli polislerden oluşuyor. Aydın nezarette beklerken sorgu polisleri de hazırlanan iddianameyi, diğer sanıkların ifadelerini, mağdurların şikâyetlerini ve dosyadaki diğer belgeleri detaylı şekilde inceleyerek, soruları belirledi.

Aydın’a, ilk olarak "Mağdurların parasını ödeyecek misin?" sorusu yöneltildi. Şirketi neden Kıbrıs’ta kurup paraları buraya aktardığı, yönetim tecrübesi olmayan koruma, güvenlik görevlisi gibi isimleri neden üst düzey atadığı, Bursa’da açılan soruşturmada çiftliklerdeki hayvan sayısı ile mal varlıklarına dair neden yalan beyanlarda bulunduğu soruldu.

3 yıllık firarı boyunca kimlerin nasıl yardım ettiğini anlatması istenilen Aydın’dan, Uruguay ve Brezilya’daki irtibatlarının detayları soruldu. Sorulardan biri de "Ağabeyin Fatih Aydın nerede?" oldu. En önemli soru ise Aydın’ın mağdurlardan topladığı paradan geriye kalan 322 milyon liranın akibetiyle ilgiliydi. Paraları Bitcoin veya diğer kripto paralara yatırıp yatırmadığı yönünde sorular yöneltilen Aydın’a Çiftlik Bank davasında bazı sanıkların kendisini usulsüzlük ve yolsuzlukla suçlamaları da soruldu.