Mehmet Aydın, Mağdurlarıyla İşte Böyle Dalga Geçiyor!

Son zamanların en çok konuşulan dolandırıcılıklarından olan Çiftlik Bank olayında yeni bir hadise yaşandı. Çiftlik Bank'ın Facebook adresi 'Caps Çiftliği' olarak değiştirilince mağdurlar "Adam birde bizle dalga geçiyor" yorumunu yapmaktan kaçınmadı.

1 milyar TL'nin üzerinde vurgun yaparak Uruguay'a kaçan ve şu anda nerede olduğu bilinmeyen Mehmet Aydın, mağdurlarını bir kere daha sinirlendirmeyi başardı. Dolandırıcılık oyunu olan Çiftlik Bank'ın Facebook adres ismini değiştiren Mehmet Aydın, sayfanın yeni adını 'Caps Çiftliği' olarak değiştirdi. Sayfanın yalnızca Mehmet Aydın ve birkaç yönetici tarafından kontrol edildiği belirtilirken aynı isim değişikliği Twitter adresi için gerçekleşmedi.

Uruguay'a kaçtıktan sonra sosyal medya adreslerini donduran Mehmet Aydın, Çiftlik Bank hesaplarını birkaç gün önce tekrardan açmıştı. Facebook sayfasının ismini değiştirme gereksinimde bulunan Aydın, mağdurları tarafından büyük tepki toplamayı başardı. Mehmet Aydın'ın bu tarz davranışları bilerek yaptığı söyleniyorken, ayrıca kullanıcıları sinirlendirmek istediği konusuna da vurgu yapıldı.

Henüz neden böyle bir isim değişikliği yapıldığı net olarak bilinmiyorken sayfada bundan sonra ne tarz paylaşımların yapılacağı da belirsiz. Ancak 'caps' ibaresinden yola çıkarak biraz daha komedi içerikli bir sayfa olacağı ön görülüyor. Zaman içerisinde bu konu hakkında açıklama yapılıp yapılmayacağını göreceğiz.