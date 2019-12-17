Mehmet Aydın Öldü mü? Sarsıcı Açıklama Geldi!

Çiftlik Bank skandalı ile gündeme gelen Mehmet Aydın öldüğü yönündeki haberler ile sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Konu üzerinde araştırma yapan Teyit.org gerçekleri ortaya koydu.

Gerçekten Öldü mü?

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialara göre kaldığı otelin penceresinden atlayan Mehmet Aydın yaşamına son vermişti. Sosyal medya üzerinde ortaya çıkan görüntüler oldukça konuşulurken bu durumun sonrasında büyük bir bilgi kirliliği ortaya çıktı. Konu hakkında araştırma yapan Teyit.org gerçek durumu ortaya çıkardı.

Söz konusu görüntülerin Mehmet Aydın'a ait olmadığını belirten Teyit.org, görüntülerin asıl sahibin New York'ta doğum günü partisinde çocukları taciz ederken yakalanan Edgar Collaguazo isimli kişi olduğunu vurguladı. Bu fotoğrafın @darkwebhaber isimli bir Instagram hesabından paylaşıldığını ekleyen site, görüntülerin hızlıca kaldırılmasına karşın sosyal medyada yayıldığını dile getirdi.

"Fotoğrafta yüksekten düştüğü görülen kişinin Mehmet Aydın'la bir ilgisi yok. Fotoğraf, 10 Kasım 2017 tarihinde New York'ta gerçekleşen kriminal bir vakadan." diyen Teyit.org bu yöndeki iddiaların asılsız olduğunu söyledi.