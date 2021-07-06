Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın Açıkladı: Yeni Bir Projem Var

Son yılların en büyük vurgunlarından birine imza atan Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın, birkaç senelik yurt dışı macerasının ardından teslim oldu. Brezilya'dan ülkemize nakliye edilen Mehmet Aydın, dönüş uçağındaki polislere "Yeni bir projem var." dedi.

Mehmet Aydın Yeni Projesinin Detaylarını Açıkladı

Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın yazısına göre dönüş uçağındaki polislere "Yeni bir projem var." diyen Mehmet Aydın, cezaevinden çıktıktan sonra kripto para işine girmeyi planlıyor. Bu konuda kendisine güvenen Aydın, "İlk başta halkın tepkisini almak için tutuklarlar. Bir iki yıl yatarım. Konu soğur ve nasıl olsa çıkarım. Tek endişem, geldikten sonra yeni alacaklıların çıkması." ifadelerini kullandı.

Dört Yıllık Yurt Dışı Yaşamı

İsmail Saymaz'ın yazısında dikkatleri çeken diğer detaylar ise şu şekilde:

"Kırmızı bülten çıkarılan Tosuncuk ve ağabeyi Fatih, Türk İnterpol'ü tarafından adım adım izlendi. İki üst düzey Emniyet yetkilisi 2019'da Uruguay'a gitti. Ekip diplomatik ve polisiye temas yürüttü. Aydın'ın evi ve arabası bulundu. Yapılan belirlemeye göre… Aydın, hemşehrisi Kaya ile inşaat işine gitmişti ve kamyonları vardı. Sevgilisiyle evlenmişti. Bir başka Uruguaylı güzelle evlenen ağabeyi Fatih'in çocuğu olmuştu. Tosuncuk, rüşvetle koruma zırhı sağlamıştı. Montevideo'da marinada lüks bir evde kalıyordu. Her an kaçması kolay olsun diye önünde yat çekiliydi. Kokaine alışmıştı. Baskılar sonucu Brezilya'ya gitmesine yol verildi. Türk İnterpol'ü de peşinden… Tosuncuk, onlarca kez Uruguay-Brezilya'yı sınırından gitti ve geldi. Geçen ay Bursa'daki hukuk bürosunu aradı. Ne olduysa… Ülkeye dönmek istediğini söyledi. Tosuncuk'ta aniden nükseden vatana kavuşma arzusunun iki nedeni olabilir. Bir: Para suyunu çekti. İki: Tersine Bitcoin'den parayı vurdu. Tosuncuk, Türkiye'de 11.460.00 TL ödeyip aldığı 550 Bitcoin cihazından 496'sını gemiyle Uruguay'a getirtmişti. O tarihte bir Bitcoin 8-9 bin dolarken, bugün 32 bin dolar. Tosuncuk, borçlarını ödeyip etkin pişmanlıktan yararlanabilir. Ağabeyinin Latin Amerika'da kalması bu ihtimali güçlendiriyor. Zaten Fatih Aydın'ın organizasyonun beyni olduğu düşünülüyor. Tosuncuk, Brezilya-Türkiye uçağındayken, elinde yüzlerce sayfalık klasör vardı. Bu klasörde şirketin ve alacaklıların bilgileri yer alıyordu. Kendisine eşlik eden polislere “Mağdur edildim. Herkesin parasını vereceğim. Varlıklarım borçları karşılıyor” dedi."

Peki siz Mehmet Aydın tarafından yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Mehmet Aydın kaç yıl hapis cezası alacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.