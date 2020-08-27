Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de Salgın Kontrolden Çıkmış Durumda

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk canlı yayınında açıklama yaptı. İşte Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tarafından yapılan açıklama.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Koronavirüs Açıklaması

Ceyhan açıklamasında "Açıklanan vaka sayıları ve diğer oranlara bakacak olursak şu anda bulunduğumuz noktada salgın kontrolden çıkmış durumda. Yaklaşık 10 gündür yeni hasta sayısı iyileşen hasta sayısının üzerinde devam ediyor. Bu durum kontrolün kaybedildiğini gösteriyor. Ne zaman iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısının üzerine çıkar ve günden güne bu durum iyileşir, o zaman yeniden kontrol altına almaya başladığımızı söyleyebiliriz" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

"Çünkü biliyoruz gerçek vaka sayıları açıklananın on katı kadardır. Siz ne kadar çok ve doğru test yaparsanız yapın bu bütün ülkelerde böyledir. Eğer Türkiye’de yeterli sayıda ve doğru test yapılamıyorsa o zaman gerçek hasta sayısı daha da yüksektir. Ancak önemli olan iyileşen hasta sayısı ile yeni vaka sayısı arasındaki orandır."

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç?

26 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 262.507 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.183'e yükseldi.