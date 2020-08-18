Profesör Dr. Mehmet Ceyhan'dan Vaka Sayısı Açıklaması

Koronavirüs hastalığı yayılmaya devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayısı açıklaması yaptı. İşte profesörden yapılan vaka sayısı açıklaması.

"Vakalar Artmaya Devam Eder!"

Prof. Dr. Ceyhan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Siz sosyal hayata geçtikçe insanların birbirine virüs bulaştırma riski artıyor. 11 Mayıs'tan bu tarafa binli rakamlar civarında gidiyoruz. Böyle gittiği zaman müdahaleler yapmanız lazım. Eğer yağmazsanız bu vakalar virüs mutasyona uğramadıkça artmaya devam edecektir.

Bunu şu anda bütün batı Avrupa ülkeleri yaşıyor. Yüzlere indikten sonra tekrar 5 binlere 3 binlere çıktı rakam, bizde de böyle bir artış dönemindeyiz. Mutlaka devletin de bazı ek tedbirler alması gerekir. Aynı zamanda vatandaşların da bunlara uyması gerekir."

Mehmet Ceyhan açıklamasının devamında tedbirler hakkkında şu öneriyi yaptı:

"Bulaşların nasıl olduğuna bakmak lazım. En önemli kaynaklardan birisi toplu taşıma araçları. Oradaki kalabalıklaşma, sosyal mesafenin bozulması orada ciddi bir virüs bulaşına neden oluyor. Bunun çaresi mesaileri kademelendirmek. İnsanların hepsinin aynı anda mesaiye gidip aynı anda eve dönmemesi gerek. İkinci problem cenaze evi, nişan evi ve asker uğurlama töreninde çıkan çoklu vakalar.

Bunların kalabalıklaşmasını önlemek lazım. Bunun yolu da bu tip toplantılara sayı sınırı koymakla mümkün. Üçüncü problem ise seyahat serbest olunca insanlar büyük illerden Anadolu'ya giderek yaydı salgını. Bunu önlemek için şehirlerarası ulaşım kontrole alınmalı. Yasaklamak mümkün değil, her seyahat edene test de yapamayabilirsiniz. En azından kayda alınmalı, form doldurulmalı imzalatılmalı. Gidecekleri yerlerdeki adresleri belirlenip disiplin altına alınmalı."

Vaka Sayısı Kaç Oldu?

17 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 250.542 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.996'e yükseldi.