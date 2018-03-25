"Mehmet FarmVille Oynuyordu, Çiftlik Bank'ı Kurdu"

Kısa bir süre önce ortalama 511 milyon TL vurgun ile Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın eşi konuştu. Savcılığa verdiği ifadeye ek olarak basına röportaj ile bilgilendirmede bulunan Sıla Aydın, eşinin Uruguay'dan 1 milyon 700 bin TL gönderdiğini açıkladı. İşte tüm detaylar:

Tosuncuk'un eşi Sıla Aydın Geyve Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği ifadede, eşinin Uruguay’ın yanı sıra Arjantin ve BAE’den geçici vatandaşlık aldığını ve tüm planı önceden hazırladığını belirtti. Bu dolandırıcılıkla hiçbir alakası olmadığını söyleyen Aydın, "Tek suçum Mehmet Aydın’ın karısı olmak” diyerek kendini savundu. Ayrıca Sıla Aydın, eşinin Çiftlik Bank'ı kurmadan önce gayet normal bir vatandaş olduğunu ve asgari ücretle çalıştığını ifade etti. “Eşim Bursa Nilüfer’de bir çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu. 2016’da Bursa’da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook’ta sürekli çiftlik oyunu (FarmVille ve benzeri oyunlar) oynuyordu." şeklinde konuşan Tosuncuk'un eşi, daha sonrasında Mehmet Aydın'ın bir oyun geliştirdiğini ve bu oyun üzerinden kazandığı parayla çiftlik kiraladığını dile getirdi.

Arjantin veya Dubai'ye Gitmiş Olabilir

En son 24 Şubat'ta konuştuklarını ve kendisine hakaret ettiğini söyleyen Sıla Aydın, "Uruguay’da olduğu ortaya çıkınca Dubai ya da Arjantin’e geçmiş olabilir” ifadesini kullandı. Bu üç ülkeden geçici vatandaşlık alan Mehmet Aydın'ın eşine cevap vermediğini belirtmek gerekiyor. Ayrıca Tosuncuk'un eşi olduğu için kendisini suçlu hisseden Sıla Aydın, “Kocamın kurduğu Çiftlik Bank’ta bir hakkım ya da yetkim yok. Tek suçum Mehmet Aydın’ın karısı olmak” dedi.

Yüzlerce Bitcoin Makinesi ve ÇB'dan Yüzde 250 Kar Payı

Mehmet Aydın'ın çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve hergün çiftliğe farklı hayvanlar kiraladığını belirten Sıla Aydın, "Akhisar’da 2 bin Bitcoin makinesi aldı. Sisteme yeni gelenlerden aldığı paralarla eski üyelere yüzde 250 kar payı veriyordu." sözlerini ifade etti. Ayrıca eşinin sürekli Uruguay'a gittiğini ve bu yüzden evliliklerinin bozulduğunu belirten Sıla Aydın, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Uruguay'a gideceğini söyleyince yine kavga ettik. O ay yurtdışına gitti. Sonra bana 1 milyon 700 bin TL gönderdi, ‘Kendine villa alırsın’ dedi. O da dahil 3 bankada toplam 3 milyon 684 bin TL param var. Ama olaylar ortaya çıkınca hepsi bloke edildi.”