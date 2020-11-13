Mehmet Öz’den Korkutan Koronavirüs Açıklaması: Kaçış Yok

Yeni tip koronavirüs vaka sayılarının giderek daha da artmasına karşı vatandaşları uyaran ünlü doktor Mehmet Öz, endişelendiren koronavirüs açıklaması yaptı. Doktor, vatandaşları uyardığı açıklamasının yanı sıra virüsten korunmak için uyulması gereken 8 maddeyi sıraladı. İşte Mehmet Öz’ün endişe verici o açıklaması!

Mehmet Öz’ün Koronavirüs Açıklaması

TV100’de yer alan bir habere göre dünyaca ünlü doktorlardan Mehmet Öz, yeni tip koronavirüs salgını hakkında çok önemli uyarılar yaptı. Mehmet Öz, yeni tip koronavirüsten kaçış olmadığını söylediği koronavirüs açıklamasında “Bu virüsten kaçış yok, istisnasız hepimiz yakalanacağınız ama ne kadar geç kalırsak o kadar iyi” ifadelerine yer verirken aynı zamanda virüsten korunmak ve bu kaçınılmaz sonu ertelemek için uygulanması gereken 8 maddeyi listeledi.

Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, “Grip virüsü de hemen hemen öyle. Öldürücülük oranı %0.1 civarı ve genelde zaten vücudunda kronik sorun olanları öldürüyor. Her sene ve her sene dünyada yarım milyar insan grip virüsüne yakalanıyor. Bu şekilde birlikte yaşamaya alıştığımız tonla virüs var. Korona virüsler ile de yaşamaya alışacağız” şeklinde konuştu.

Öz, “Sadede gelirsem, dediğim gibi hepimiz bu virüse yakalanacağız. Hatta belki birçoğumuz yakalandı bile ama fark etmedi. Ve hatta hastalığı da atlattı. Vücudu virüsle yaşamaya çoktan alıştı ya da virüs o vücutta yaşayamadı ve başka konaklara geçti. Bu konuda en güzel örnek Diamond Princess gemisi. Gemideki 3700 kişinin 700'ünde test pozitif çıkmış. Ama bu 700 kişinin 350'si hastalığı hissetmemiş bile. Ve hala da çok sağlıklılar. Yatak döşek yatmıyorlar ki yaş ortalamaları da baya yüksek” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Peki neden böyle? Çünkü o 350 kişinin bağışıklık sistemi çok güçlü. Yani bu hastalıkta en önemli şey bağışıklık sistemi. Aramızda bağışıklığı iyi olanlar, spor yapanlar, doğru besinleri alanlar, sigara içmeyenler vb. bu hastalığı belki hissetmeyecek bile. Belki hafif bir grip gibi atlatıp hayatlarına devam edecekler. Ne yapmak gerekiyor? Öncelik vücut direnci. Spor ve hareket. Sonrası beslenme. Özellikle meyve sebzeler ile daha spesifik şeyler, mesela sarımsak, yoğurt, kefir, yeşil çay vb. Sonrası ise besin takviyeleri. Özellikle c vitamini, çinko, beta glukanlar (1.3 ve 1.6) ve kara mürver ekstresi. Meyve sebzeler ve takviyeler eğer kendinize de dikkat ederseniz bu kışı atlatmanızı sağlayabilir. Çünkü bağışıklık sistemini çok dirençli hale getiriyorlar.” “Dediğim gibi, bu virüsle yaşamaya alışın. Önümüzdeki yıllarda, hatta belki aylar ya da haftalarda mutasyona da uğrayacak, ya daha ölümcül olacak, ki kendi de kaybeder, bu yüzden bunu düşük olasılık görüyorum, ya da o da bizimle yaşamayı öğrenecek. Aşısı bulunsa bile mutasyona her uğradığında aşı işlevini kaybedecek. Grip aşıları da öyledir. Sizi sadece geçmiş senelerin grip virüslerinden korur. Yenilerinden değil. Yani tam koruma sağlamaz. Tam koruma her zaman için bağışıklık sisteminizdir.” “Fakat dediğim gibi virüsün canlılığını devam ettirebilmesi için bulunduğu konağı öldürmemesi ve başka konaklara geçebilmesi gerekiyor. Bunun için de mecburen mutasyona uğramak zorunda. Mutasyon dediğimiz şey ise nesille alakalı ve virüsler çok hızlı üreyip öldükleri için bizlerde yıllar alan nesil değişimi onlarda saatler alabiliyor. Bu sayede çok hızlı mutasyon geçiriyorlar. Ve büyük bir olasılık süre geçtikçe virüs bulaştığı kişiyi öldürmeyecek şekilde mutasyon geçirecek. Yani bu virüsü ne kadar geç kaparsanız tehlikesi o kadar az olacak.” “Evet, hepimize uğrayacak bu virüs ama ne kadar geç uğrarsa o denli şanslı olacağız. Bu yüzden olabildiğince evden çıkmamak, hijyene dikkat etmek, gerekli şekilde beslenmek, hareket etmek ve gerekli takviyeleri almak gerekiyor. Bunları yapanlar emin olun hepimizden uzun yaşayacak.''

Yeni tip koronavirüse herkesin yakalanacağını söyleyen Öz, virüsten korunmak için uyulmasını istediği şu maddeleri sıraladı:

1. Kendinizi karantinaya alın. Virüsle en geç temas edenler en şanslıları olacak.

2. Hijyen. Olabildiğince temizliğe dikkat edin.

3. Meyve sebze yiyin.

4. Bağışıklığa iyi gelen sarımsak, kefir, yoğurt gibi besinler tüketin.

5. Bağışıklığa çok iyi gelen besin takviyeleri ve vitaminler alın. Örnek: beta glukanlar, c vitamini, çinko, kara mürver ekstresi vb.

6. Hareket edin ve evinizde bile spor yapın.

7. Sigarayı mutlaka bırakın.

8. Bol bol su için.