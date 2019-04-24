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Meizu 16s Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi

Meizu 16s özellikleri
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil

Çinli telefon üreticisi Meizu, bugün düzenlediği etkinlikle Meizu 16s adını verdiği yeni telefonunu tanıttı. Yapılan açıklama ile Meizu 16s özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi paylaşıldı.

Amiral gemisi segmentinde yer alan Meizu 16s modeli, donanımsal özellikleri ile dikkatleri çekti. Snapdragon 855 işlemci, 6GB ya da 8GB RAM, 6.2-inç HD+ AMOLED ekran kullanan Meizu 16s modelinin 128GB depolama alanıyla kullanılacağı aktarıldı. Yüksek dahili depolama alanı sunmasından ötürü microSD desteği bulunmayan telefonun 3,600mAh bataryası bulunacağı belirtildi.

48MP kamerasıyla birçok kişinin dikkatini çeken Meizu 16s, Sony sensörleri sayesinde oldukça kaliteli fotoğraflar sunmaya hazır olduğunu gösterdi. Telefonun ön kamerasındaysa 20MP tercih edildiği görüldü. Meizu 16s özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralandı.

meizu 16s çıkış tarihi

Meizu 16s özellikleri

Bağlantı Teknoloji GSM / CDMA / HSPA / LTE
Çıkış Açıklama Nisan 2019
Çıkış Tarihi 28 Nisan 2019
Gövde Boyutlar 151.9 x 73.4 x 7.6 mm (5.98 x 2.89 x 0.30 in)
Ağırlık 165 g (5.82 oz)
SIM Nano SIM
Ekran Tip AMOLED, 16M renk
Boyut 6.2-inç, 97.2 cm2 (~87.2%ekrna çerçeve oranı)
Çözünürlük 1080 x 2232 piksel, 18.5:9 oran (~400 ppi)
Platform İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie); Flyme 7.3
Çip Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm)
CPU Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485)
GPU Adreno 640
Bellek microSD Desteği Yok
Dahili 128/256 GB, 8 GB RAM ya da 128 GB, 6 GB RAM
Ana Kamera Çift 48 MP, f/1.7, PDAF, OIS
20MP, f/2.6, (telephoto), PDAF
Özellikler LED çift ton flaş, Auto-HDR, panorama
Video [email protected], [email protected] (gyro-EIS)
Ön Kamera Tek 20MP, f/2.2
Özellikler HDR
Video [email protected]
Ses Hoparlör Var
3.5mm jak Yok
   
Bağlantı WLAN Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth 5.0, A2DP, LE
GPS Var, A-GPS, BDS
NFC Var
Radio Yok
USB 2.0, Type-C 1.0
Sensörler   Parmak izi (ekran altında), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula
Batarya   3600 mAh
Şarj 24W mCharge
Diğer Renkler Karbon Siyahı, İnci Beyazı, Hayalet Mavi
Fiyat 420 Euro civarı

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