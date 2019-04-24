Meizu 16s Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi

Çinli telefon üreticisi Meizu, bugün düzenlediği etkinlikle Meizu 16s adını verdiği yeni telefonunu tanıttı. Yapılan açıklama ile Meizu 16s özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi paylaşıldı.

Amiral gemisi segmentinde yer alan Meizu 16s modeli, donanımsal özellikleri ile dikkatleri çekti. Snapdragon 855 işlemci, 6GB ya da 8GB RAM, 6.2-inç HD+ AMOLED ekran kullanan Meizu 16s modelinin 128GB depolama alanıyla kullanılacağı aktarıldı. Yüksek dahili depolama alanı sunmasından ötürü microSD desteği bulunmayan telefonun 3,600mAh bataryası bulunacağı belirtildi.

48MP kamerasıyla birçok kişinin dikkatini çeken Meizu 16s, Sony sensörleri sayesinde oldukça kaliteli fotoğraflar sunmaya hazır olduğunu gösterdi. Telefonun ön kamerasındaysa 20MP tercih edildiği görüldü. Meizu 16s özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralandı.

Meizu 16s özellikleri

Bağlantı Teknoloji GSM / CDMA / HSPA / LTE

Çıkış Açıklama Nisan 2019 Çıkış Tarihi 28 Nisan 2019

Gövde Boyutlar 151.9 x 73.4 x 7.6 mm (5.98 x 2.89 x 0.30 in) Ağırlık 165 g (5.82 oz) SIM Nano SIM

Ekran Tip AMOLED, 16M renk Boyut 6.2-inç, 97.2 cm2 (~87.2%ekrna çerçeve oranı) Çözünürlük 1080 x 2232 piksel, 18.5:9 oran (~400 ppi)

Platform İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie); Flyme 7.3 Çip Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) CPU Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) GPU Adreno 640

Bellek microSD Desteği Yok Dahili 128/256 GB, 8 GB RAM ya da 128 GB, 6 GB RAM

Ana Kamera Çift 48 MP, f/1.7, PDAF, OIS

20MP, f/2.6, (telephoto), PDAF Özellikler LED çift ton flaş, Auto-HDR, panorama Video [email protected], [email protected] (gyro-EIS)

Ön Kamera Tek 20MP, f/2.2 Özellikler HDR Video [email protected]

Ses Hoparlör Var 3.5mm jak Yok

Bağlantı WLAN Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS Var, A-GPS, BDS NFC Var Radio Yok USB 2.0, Type-C 1.0

Sensörler Parmak izi (ekran altında), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula

Batarya 3600 mAh Şarj 24W mCharge