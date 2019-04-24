Meizu 16s Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi

Çinli telefon üreticisi Meizu, bugün düzenlediği etkinlikle Meizu 16s adını verdiği yeni telefonunu tanıttı. Yapılan açıklama ile Meizu 16s özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi paylaşıldı.
Amiral gemisi segmentinde yer alan Meizu 16s modeli, donanımsal özellikleri ile dikkatleri çekti. Snapdragon 855 işlemci, 6GB ya da 8GB RAM, 6.2-inç HD+ AMOLED ekran kullanan Meizu 16s modelinin 128GB depolama alanıyla kullanılacağı aktarıldı. Yüksek dahili depolama alanı sunmasından ötürü microSD desteği bulunmayan telefonun 3,600mAh bataryası bulunacağı belirtildi.
48MP kamerasıyla birçok kişinin dikkatini çeken Meizu 16s, Sony sensörleri sayesinde oldukça kaliteli fotoğraflar sunmaya hazır olduğunu gösterdi. Telefonun ön kamerasındaysa 20MP tercih edildiği görüldü. Meizu 16s özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralandı.
Meizu 16s özellikleri
|Çıkış
|Açıklama
|Nisan 2019
|Çıkış Tarihi
|28 Nisan 2019
|Gövde
|Boyutlar
|151.9 x 73.4 x 7.6 mm (5.98 x 2.89 x 0.30 in)
|Ağırlık
|165 g (5.82 oz)
|SIM
|Nano SIM
|Ekran
|Tip
|AMOLED, 16M renk
|Boyut
|6.2-inç, 97.2 cm2 (~87.2%ekrna çerçeve oranı)
|Çözünürlük
|1080 x 2232 piksel, 18.5:9 oran (~400 ppi)
|Platform
|İşletim Sistemi
|Android 9.0 (Pie); Flyme 7.3
|Çip
|Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm)
|CPU
|Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485)
|GPU
|Adreno 640
|Bellek
|microSD Desteği
|Yok
|Dahili
|128/256 GB, 8 GB RAM ya da 128 GB, 6 GB RAM
|Ana Kamera
|Çift
|48 MP, f/1.7, PDAF, OIS
20MP, f/2.6, (telephoto), PDAF
|Özellikler
|LED çift ton flaş, Auto-HDR, panorama
|Video
|[email protected], [email protected] (gyro-EIS)
|Ses
|Hoparlör
|Var
|3.5mm jak
|Yok
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|Bağlantı
|WLAN
|Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE
|GPS
|Var, A-GPS, BDS
|NFC
|Var
|Radio
|Yok
|USB
|2.0, Type-C 1.0
|Sensörler
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|Parmak izi (ekran altında), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula
|Batarya
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|3600 mAh
|Şarj
|24W mCharge
|Diğer
|Renkler
|Karbon Siyahı, İnci Beyazı, Hayalet Mavi
|Fiyat
|420 Euro civarı
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