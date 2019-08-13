Meizu 16s Pro'nun Ne Zaman Tanıtılacağı Belli Oldu

Meizu uzun zamandır merakla beklenen yeni akıllı telefonu Meizu 16S Pro'yu ne zaman tanıtacağını duyurdu. Meizu 16s Pro'nun lansmanı 28 Ağustos 2019'da gerçekleşecek.

Meizu yeni akıllı telefon modeli olan Meizu 16s Pro hakkında çok fazla detay vermekten kaçındı. Yeni tanıtılacak olan akıllı telefonun lansman tarihi şirketin resmi web sitesinde ortaya çıktı. Şirketin paylaştığı görselde lansman tarihi ve birkaç Çince cümle bulunmakta.

Meizu 16s Pro'nun Qualcomm'un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 855 Plus yonga setinden gücünü alacağı söylenmekte. Yabancı kaynaklar cihazın iki farklı RAM seçeneği ile geleceğini açıkladı. Bu RAM seçenekleri şu şekilde: 8GB RAM / 12 GB RAM.

256 GB dahili depolama alanına sahip olması beklenen Meizu 16s Pro'da UFS 3.0 teknolojisinin olacağına kesin gözüyle bakılmakta. 90Hz AMOLED ekran ile gelecek olan cihazda ekrandan parmak izi teknolojisinin bulunacağı söylenmekte.

Meizu 16s Pro'nun arka tarafında üç adet kamera sensörünün olacağı ve ana kamera sensörünün 48 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı bilgisi bulunmakta. Flyme 8 OS arayüz ile gelecek olan Meizu 16s Pro hakkıda gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Meizu 16s Pro'nun tüm teknik özellikleri ve fiyatı ay sonunda düzenlenecek olan lansmanda açıklanacak. Cihaz hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere aktaracağız. Takipte kalın!