Meizu 16s Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Meizu merakla beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Meizu 16s Pro'nun tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Meizu 16s Pro Özellikleri

Meizu 16s Pro, 6.2 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855+ yonga setinden alan cihazda iki farklı RAM seçeneği ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu seçenekler; 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı ve 8GB RAM / 256 GB dahili depolama alanı.

Cihazın ön tarafında bir adet 20 megapiksellik ön kamera sensörü bulunmakta. Arka tarafta ise üç adet kamera sensörü yer almakta. Bunlar şu şekilde: 48 megapiksel ana, 20 megapiksel telefoto ve 16 megapiksel geniş açı sensörü.

Meizu 16s Pro'da ekrandan parmak izi okuma teknolojisi bulunmakta. Bu sensör şirketin yaptığı açıklamaya göre, parmak izinizi 0,15 saniyede okumakta ve ekran kilidini açmakta. Android 9 Pie ile kutudan çıkan cihazda 3.600 mAh'lık batarya bulunmakta. Bu batarya 24 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Meizu 16s Pro Özellikleri ve Fiyatı

Meizu 16s Pro Fiyatı

Meizu 16s Pro'nun Çin'deki resmi satış fiyatları şu şekilde;

Meizu 16s Pro 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı: 376 dolar.

Meizu 16s Pro 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı: 418 dolar.

Meizu 16s Pro 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı: 460 dolar.

Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı şu anlık bilinmiyor.