Uygun Fiyatlı Meizu 16Xs Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Meizu uygun fiyatlı yeni akıllı telefonunu tanıttı. Sizler için Meizu 16Xs'nin tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Meizu 16Xs Özellikleri

Çin'de düzenlenen lansmanda tanıtılan Meizu 16Xs, 6.2 inçlik Super AMOLED ekran ile birlikte gelmekte. 4000 mAh'lik bir bataryadan gücünü alan cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 675 işlemcisini içerisinde barındırıyor. Cihaz 6 GB RAM ve iki farklı depolama seçeneğine sahip. Bu depolama seçenekleri: 64 GB ve 128 GB.

Ekrandan parmak izi teknolojisine sahip olan Meizu 16Xs'in ön tarafında 16 megapiksellik bir kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise 3 adet kamera sensörü yer almakta. Bu kameralar: 48 megapiksel f/1.7 ana kamera, 5 megapiksel f/1.9 portre fotoğraflar için yardımcı kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera. mCharge 18W şarj desteğine sahip olan Meizu 16Xs, Android Pie ile kutudan çıkmakta.

Meizu 16Xs Fiyatı

Gece yarısı siyahı, atlantis mavisi, portakal ve ipek beyazı olmak üzere toplam 4 farklı renk seçeneği bulunan Meizu 16Xs'in lansmanda açıklanan satış fiyatı şu şekilde:

Meizu 16Xs 6 GB RAM ve 64 GB depolama: 246 dolar.

6 GB RAM ve 64 GB depolama: 246 dolar. Meizu 16Xs 6 GB RAM ve 128 GB depolama: 290 dolar.

Sizler Meizu 16Xs hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce cihaz fiyat performans canavarı mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!