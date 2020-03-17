Meizu 17 5G Telefon Çentiği Akıllıca Kullanacak

Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla ülkemizde öne çıkan markalardan Meizu, geçtiğimiz günlerde 17. yıl dönümüne özel paylaşımda bulunmuştu. Nisan ayında tanıtılacağı resmi olarak duyurulan Meizu 17, canlı olarak görüntülendi. Telefonun önemli bir özelliği de açığa çıktı.

Çin merkezli akıllı telefon üretici Meizu’nun telefonları rakiplerine kıyasla oldukça uygun fiyatlı. Ülkemizde üst seviye akıllı telefonların fiyatları 10 bin barajını aştı, donanımsal olarak amiral gemisi telefonlara oldukça yaklaşan orta segment telefonların fiyatları da gittikçe yükseliyor. Meizu, bütçesini aşmak istemeyen kullanıcıların tercih ettiği modellerden biri. Çinli üretici, şu günlerde Meizu 17 5G telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Meizu 17 5G özelliklerini olmasa da tasarımını net bir şekilde gösteren fotoğraf paylaşıldı.

Meizu 17, hemen her telefonda ekranın bir noktasında gördüğümüz çentiğin akıllıca kullanıldığı bir model olacak. Teelefonun sağ üst köşesinde olan çentik, batarya (pil) seviyesini gösterecek. Yüzdesel olarak görmek isteyenler için de göstergenin yanında pil yüzdesi bulunacak. Böylelikle pil durumu kaydırma hareketi uygulanmadan kolaylıkla görülebilecek. Çentiği pil seviyesi olarak gösteren Android uygulamalar mağazada mevcut olsa da bunu resmi özellik olarak görmek güzel.

Meizu’nun ilk 5G telefonu olacak Meizu 17, 90Hz yenileme hızına sahip ekrana sahip olacak ve Wi-Fi 6 bağlantısını destekleyecek. Nisan ayında Meizu 17 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla belli olacak.