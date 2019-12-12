Meizu 17 Çıkış Tarihi Belli Oldu, İşte İlk Detaylar

Meizu'nun yeni akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye başladı. Meizu 17 çıkış tarihi paylaşıldı. Gelin hep beraber Meizu 17 ne zaman çıkacak, özellikleri ne olacak yakından bakalım.

Meizu 17 Özelllikleri Nasıl Olacak?

Meizu 17'nin özellikleri hakkında birkaç sızıntı geldi. Meizu 17'nin gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alması beklenmekte. Meizu 17'nin X55 5G modeme sahip olması bekleniyor.

Akıllı telefon hakkında şirket, Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da bir görüntü yayınladı. Weibo'da yayınlanan görüntüye göre, Meizu 17'nin ön tarafında delikli kamera sensörünün bulunacak.

Meizu 17'nin arka tarafında üç adet kamera sensörünün bulunacağı ve ana sensörün 48 MP / 64 MP olacağı konuşulmakta. Meizu 17, 13 Aralık'ta düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak.

Hemen aşağıdan şirketin Weibo'da paylaşmış olduğu görüntüye bakabilirsiniz. Akıllı telefonun fiyatının ne olacağı kullanıcılar tarafından oldukça fazla merak ediliyor.

Meizu 17'nin rakipleri olan Redmi K30 ve Nex 3 gibi akıllı telefon modellerinden ucuz olup olmayacağı bilinmiyor. Meizu 17 hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Akıllı telefon tantıldığında tüm bilgiler Tamindir.com üzerinde yer alacak.