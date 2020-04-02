Meizu 17 Farklı Bir Tasarımla Gelecek

Meizu 17 tanıtımı bu ay içerisinde gerçekleşecek. Meizu telefonlar simetrik çerçeveleriyle dikkat çeker ancak Meizu 17 ile bu değişecek. Çinli tipster tarafından paylaşılan Meizu 17 render görsellerinde simetrik çerçevelerin olmayacağı görülüyor. Render ayrıca telefonun arka tasarımını da ortaya koyuyor.

Meizu 17’nin yeni sızdırılan render görsellerin ekran ve kamera tasarımı açıkça görülüyor. Ekranın sağ üst köşesinde delik çentik bulunuyor. Ekranı çevreleyen üst ve yan çerçeveler oldukça ince ancak alt bölüm biraz kalın. Ses tuşu ve açma/kapatma tuşu telefonun sağına konumlandırılmış. Telefon, 6.5 inç Full HD+ çözünürlüğe kadar çıkabilen, 90Hz yenileme hızına sahip S-AMOLED ekrana sahip. Parmak izi okuyucu ekrana gömülü. Gradyan renkli arka panel cam olabilir. Arkada şimdiki akıllı telefonların aksine yatay konumlandırılmış dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. 64 megapiksel Samsung GW1 sensörü, 8 megapiksel ultra geniş lens, 5 megapiksel telefoto lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü, arka kamera sistemini oluşturuyor. Cihaz, Snapdragon 865 işlemci ile gelecek ancak RAM tarafında ayrım olacak; Baz model, LPDDR4X RAM kullanacak. Telefona 30W mCharge teknolojisini destekleyen 4500 mAh batarya güç verecek. Çift stereo hoparlörler, NFC, WiFi 6 diğer beklenen özellikler.

Meizu 17’nin Çin’de 3999 yuan (yaklaşık olarak 563 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor.