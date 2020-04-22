Meizu 17’nin Lansman Tarihi Belli Oldu

Meizu 17’nin lansman tarihi sürekli değiştikçe neredeyse yılan hikayesine döndü ancak neyseki bunun için artık son ve kesin bir tarih var. Şirket, yeni amiral gemisi akıllı telefonunu 8 Mayıs’ta tanıtacağını duyurdu.

Meizu 17, 8 Mayıs'ta Geliyor

Ultra ince çerçevelerle gelecek olan Meizu 17’de, telefonun sağ üst köşesinde yuvarlak siyah bir delik içerisinde bir selfie kamerası yer alacak ve cihaz düz ekranlı bir yapıda olacak.

Meizu, amiral gemisinin Snapdragon 865 yonga setine sahip olacağını açıklayan ilk şirketlerden birisi olmuştu. Şirket bu duyuruyu, Qualcomm'un yonga setini duyurduğu Aralık ayında yapmıştı.

Bunun yanı sıra cihazda bir çeşit hızlı şarj desteğinin, arka kısımda yatay olarak dizilmiş 4 adet kameranın ve 90Hz OLED panelin yer alması bekleniyor.

Meizu 17'nin şimdiye kadar ortaya çıkan tüm özelliklerine şuradan göz atabilirsiniz.