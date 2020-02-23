Meizu 17’nin Çıkış Tarihi ve Yeni Detayları Sızdırıldı

Meizu telefonlarının oldukça egzotik olduğunu söyleyebiliriz ancak bu durum onların büyük bir hayran kitlesine sahip olmadığı anlamına gelmiyor. Sabırlı bir şekilde Meizu’nun bir sonraki amiral gemisini bekleyenler için hem iyi hem de kötü haberlerimiz var.

Kötü haber şu ki, yeni amiral gemisi beklenenden biraz daha geç gelecek gibi görünüyor çünkü cihazın Nisan ayında ortaya çıkması bekleniyor.

İyi haber ise, Meizu 17’nin amiral gemisi sınıfındaki 90Hz OLED ekran ile gelecek olması. En azından saygın bir Weibo sızıntı uzmanına göre böyle olacak.

Weibo sızıntıcısı, yeni cihazın kullanıcı arayüzüne (UI) ait birkaç ekran görüntüsü de paylaştı. Ekran görüntüleri, Flyme UI adlı yeni arayüzün 90Hz’de MIUI kadar akıcı olduğunu gösteriyor.

Ayrıca ekran görüntülerine göre, yeni telefonda 1080 x 2206 piksel çözünürlük sunan FHD+ bir ekran bulunacak. Daha önceki sızıntıları da hatırlayacak olursa, cihazın gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacağını söyleyebiliriz.