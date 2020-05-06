Meizu 17 Özelliklerinden Birisi Daha Doğrulandı

Uygun fiyatlı akıllı telefonlar arasında olacak Meizu 17 tanıtımına çok az kaldı. Meizu 17th özelliklerinden birisi daha şirket tarafından doğrulandı. Meizu 17 Pro özellikleri haberimizde.

Meizu 17 Pro Özellikleri

Meizu 17 serisi (Meizu 17 ve Meizu 17 Pro) tanıtım tarihi 8 Mayıs. Meizu 17 lansmanı önemli çünkü Meizu telefonların fiyatları rakiplerine kıyasla oldukça uygun seviyede. Meizu 17th lansmanı yaklaşırken Pro modelin bir özelliği daha şirket tarafından duyuruldu. Meizu 17 Pro’nun bataryası 27W hızlı kablosuz şarjı destekleyecek. Telefonun kablolu şarj hızı paylaşılmadı ancak 40W hızında olacağı tahmin ediliyor.

Meizu 17 Pro, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacak. Doğal olarak 5G bağlantısını destekleyecek. UFS 3.1 depolama, 90Hz yenileme hızına sahip sağ üst köşede delik çentik bulunduran Super AMOLED ekran, 129 derece görüş açılı 32 megapiksel selfie kamera, Meizu 17 Pro’nun doğrulanan diğer özellikleri. Meizu 17, 64MP Sony IMX686 sensörünü taşıyan ana kameraya sahip olacak. Pro model de muhtemelen aynı kamera olacak.

Meizu 17 Tanıtım Tarihi

Meizu 17 tanıtımına sadece iki gün kaldı ancak şirket henüz canlı etkinlik videosu bağlantısını paylaşmadı.