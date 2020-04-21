Meizu 17 Tasarımı Yeni Görsellerle Ortaya Çıktı

Uzun bir süredir kullanıcıların beklediği Meizu 17 tasarımı yeni görseller ile birlikte kullanıcılarla buluştu. Özellikle de Çin'de önemli bir satış elde edebilen Meizu şirketi her geçen gün daha çok çeşitle karşımıza çıkıyor.

Weibo üzerinden yapılan paylaşım, bu yeni akıllı telefon modeli ile ilgili bazı detayları ortaya koyuyor. Fakat Meizu 17'nin FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip olacağı ve bu ekranın 90 Hz yenilenme oranı ile geleceği en çok dillendirilen detaylar arasında yer alıyordu. Snapdragon 865 işlemci bulunacak ve 5G bağlantı desteği kullanılabilecek. Böylece cihazın çok daha gelişmiş özelliklere sahip olacağını söyleyebiliriz.

Meizu 17 tasarımı yeni bilgilerle şekilleniyor

Akıllı telefon üreticileri genellikle herhangi bir model üreteceklerini zaman, öncesinde çok fazla detay verirler. Bazen bilerek bazen de yanlışlıkla verilen bu detaylar sayesinde, kullanıcılar nasıl bir ürün geleceğini az çok tahmin edebilir.

Meizu şirketi ise bunun tam tersini yapıyor. Firma herhangi bir akıllı telefon modeli çıkarmadan önce tasarımı son derece gizli tutabiliyor. Böylece gerçekten de gelen akıllı telefon tam bir sürpriz oluyor. Yapılan paylaşımda telefonun ön yüzünde ve sağ üst köşede küçük bir kamera deliği olduğu görülüyor. Şirket mümkün olduğunca ekran gövde oranını yüksek tutmaya çalışmış diyebiliriz.

Bu akıllı telefon modelinde, "mSmart" isimli bir hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Ayrıca 4.500 mAh bataryanın da yer aldığını söylemek mümkün. Tüm bunlara ek olarak batarya, yapılan testlerde Huawei P40 Pro ve Oppo Find X2 Pro gibi rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Yapılan testlerde de Meizu 17 için performans konusunda Galaxy S20 Ultra'yı geride bırakabildiği görülüyor. Peki siz bu yeni gelecek model ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.