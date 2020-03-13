Meizu'dan 17. Yıl Dönümüne Özel Telefon: Meizu 17

Meizu Mobile, Nisan ayında Meizu 17 5G amiral gemisi modelini tanıtacağını resmen açıkladı. Aynı zamanda Çinli üretici 17. yıl dönümüne özel olarak Weibo aracılığıyla teşekkür mesajı yayınladı.

Çinli üretici Meizu 17. doğum gününe özel bir cihaz piyasaya sürüyor. Yıl dönümüne özel bir mesaj hazırlayan şirket, Meizu'nun başlangıcını destekleyen liderlerden mühendis ekibine, zincir tedarikçilerine, kullanıcılarına ve hatta medyaya bile teşekkür etmeyi ihmal etmiyor.

Ayrıca üretici mesajında Meizu 17'den de bahsetti. Telefonun Coronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini ancak Nisan ayında tanıtımın yapılacağını söyleyen Meizu, yine uygun fiyatıyla amiral gemisi pazarında ses getirmeyi planlıyor.

Aslında Meizu 17'nin daha erken gelmesi bekleniyordu ancak Çin'deki kısıtlamalar nedeniyle fabrika çalışanları istedikleri kadar verimli çalışamadı. Fakat cihazın tanıtımıyla birlikte global pazara yetiştirileceği belirtildi.

Meizu Çentik Modasına Ayak Uydurmayacak

Şimdiye kadar cihazın X55 modem destekli Snapdragon 865 yonga setine sahip olacağını biliyoruz ve geçen ayki bir sızıntıda Meizu 17'nin 90Hz yenileme hızına sahip OLED panel ile geleceğini öğrenmiştik. Ayrıca Meizu trendleri takip etmeyen bir şirket, bu yüzden yeni cihazın ekranında çentik veya gömülü kamera olmaması bekleniyor.