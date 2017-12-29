Meizu M5 Note ve Meizu M5s Türkiye'de Satışta! İşte Özellikleri ve Fiyatları

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun, uzun zamandır beklenen akıllı telefonları M5 Note ve M5s nihayet Türkiye'de satışa çıktı. M5 Note ile M5s'in özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Meizu M5 Note Özellikleri

M5 Note, 5.5 inçlik ekranı ve sahip olduğu metal tasarımla dikkat çekiyor. Gücünü 1.8GHz’lik 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden alan akıllı telefon, 3GB RAM'e sahip. 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 arka ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan M5 Note, 4000mAh gücündeki bir batarya ile birlikte geliyor.

Ayrıca cihazda rahat izleme deneyimi sağlamak için akıllı göz koruma modunun ve 0.2 saniye tepki hızına sahip bir parmak izi tanıma teknolojisinin olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Meizu M5 Note Fiyatı

Meizu M5 Note modeli ülkemizde KDV dahil 1.299 TL’lik fiyatla satışa çıktı.

Meizu M5s Özellikleri

Meizu'nun Türkiye pazarına giriş yapan bir diğer akıllı telefonu ise Meizu M5s oldu. 5.2 inç bir ekranla gelen cihaz, 1.3GHz’lik 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemciye sahip. 3GB RAM ile desteklenen akıllı telefon, 32 GB’lık geniş artırılabilir dahili hafıza ve Flyme 5 işletim sistemiyle geliyor.

Otomatik odaklamalı 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 arka ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan Meizu M5s, gücünü 3000mAh pilden alıyor.

Meizu M5s Fiyatı

Meizu M5s’e, KDV dahil 1.099 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.

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