Meizu'nun Yeni Amiral Gemisi Meizu 16T Tanıtıldı

Meizu, yeni amiral gemisi modeli Meizu 16T'yi tanıttı. İşte Meizu 16T'nin tüm özellikleri ve fiyatı.

Çin merkezli şirket Meizu, 2019 yılına birbirinden güzel modeller ile girdi ve öyle de sonlandıracak gibi duruyor. Akıllı telefonlar gün geçtikçe hayatımızın içine karışırken, fiyatlar da aldı başını gidiyor. Hangi seviyede bir telefon baksak fiyatlar çok yüksek oluyor. Çinli şirketler ise uygun fiyatlı ve yüksek özellikli modelleri ile dikkat çekiyor. Şimdi ise bu özellikleri yansıtan farklı bir model daha tanıtıldı. Gelin 16T'nin özelliklerine beraber göz atalım.

Meizu 16T'nin Özellikleri!

Öncelikle cihazın tasarımına bakmak gerekirse renkli, ışıl ışıl bir kasa görüyoruz. Hemen ön kısımda çentiksiz 6.5 inç büyüklüğünde, Full HD+ (1080x2232) çözünürlük sunan büyük bir ekran yer alıyor. Bu Super AMOLED ekranda parmak izi sensörü de mevcut. Hemen ekranın üst kısmındaki koyu renkli bölmede ön kamera yer alıyor. Bu kamera 16MP'lik görüntüler sunuyor ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Yine yüz tanıma özelliği bulunan cihazda bu işi bildiğiniz gibi ön kamera yapıyor ve verilere göre cihaz 0.2 saniyede yüzünüzü tanıyabiliyor.

Arka kısımda dikey konumlandırılmış 3 adet kamera yer alıyor. Bunlardan birisi f/1.9 diyafram açılığına ve Sony IMX362 sensörüne sahip 12MP'lik ana kamera. Yine aynı platformda 8MP'lik, f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve 118 derece ultra geniş açılı fotoğraf çekebilen ikinci bir kamera yer alıyor. Son olarak 5MP'lik, f/1.9 diyafram açıklığına sahip üçüncü kamera bizleri karışılıyor.

Performans anlamında cihaz 8 çekirdekli Snapdragon 855 yonga setine sahip. Görüntü kısmında ise Adreno 640 GPU, Meizu 16T'ye eşlik ediyor. Tüm bu birimleri 6GB ve 8GB RAM seçenekleri destekliyor. Depolama kısmında ise 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Meizu 16T içerisinde 4500mAh'lik hızlı şarj destekli bataryayı da barındırıyor.

Meizu 16T'nin Fiyatı!

Gelelim fiyat kısmına. Meizu 16T üç farklı versiyon ile karşımıza çıkacak. Bunların farkları ve fiyatları aşağıda yazılı. 28 Ekim saat 10'da satışa sunulacak olan telefon, bakalım ne kadar ilgi görecek?