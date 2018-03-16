Meizu Pro 7 Plus Türkiye’de Satışa Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Estetik tasarım ve performansa sahip akıllı telefonlarıyla dikkat çeken ve geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına resmen giren Meizu, yeni amiral gemisi Pro 7 Plus Türk kullanıcıların karşısına çıkıyor. Meizu Pro 7 Plus özellikleri ve fiyatı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Xiaomi, Huawei gibi markaların ülkemizde başarılı satış rakamlarına ulaşması, bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu’yu harekete geçirdi.

2017’nin sonunda Genpa ortaklığı ile telefonlarını Türkiye'ye getireceğini açıklayan şirket, M5 Note ve M5s’in ardından şimdi de 2 Ekranlı 10 Çekirdekli 3 kameralı akıllı telefonu Pro 7 Plus’ı Türkiye’de satışa sundu.

Çift ekranı ile akıllı telefon deneyimini bambaşka bir noktaya çıkarmayı hedefleyen Pro 7 Plus, hem donanım hem de tasarım tarafında kullanıcıları bir hayli mutlu edecek.

Meizu Pro 7 Plus Özellikleri

Gücünü 10 çekirdekli MediaTek Helio X30’dan alan Meizu Pro 7 Plus, gelişmiş işlemcisi sayesinde kullanıcılara yüksek bir performansın kapılarını açıyor.

4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan akıllı telefon, kullanım alışkanlıklarını analiz ederek kendi kendine gelişen akıllı işleme sistemine sahip Flyme 6 ile geliyor.

Bağımsız bir CS 43130 ses işlem yongası donanımına sahip olan Pro 7 Plus, sesteki her detayı net, doğal ve kulağa hoş gelecek şekilde kullanıcıya taşıyor.

5.7 inç QHD Super AMOLED ekrana sahip olan cihazın arka tarafında, 12MP + 12MP çözünürlükte çift ana kamera yer alırken, ön tarafta ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Ayrıca arka tarafta bulunan 1.9 inçlik fenêtre ekranıyla dikkatleri üzerine çeken cihaz, akıllı telefon kullanma alışkanlığınızı baştan aşağı değiştirme potansiyeline sahip.

3500 mAh değerinde bir bataryaya ev sahipliği yapan Pro 7 Plus, kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile çıkıyor.

Meizu Pro 7 Plus Fiyatı

Bugün itibarıyla Türkiye’de satışa sunulan Meizu Pro 7 Plus’ın 4GB RAM ve 64GB depolama alanı sunan modeli 2.199 TL fiyat etiketine sahip olurken, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunan versiyonu ise 2799 TL’den raflardaki yerini aldı.

Meizu Pro 7 Plus hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.