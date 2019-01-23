Fiziksel Butonu ve Şarj Girişi Olmayan Hoparlörsüz Telefon: Meizu Zero

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen lansman kapsamında dünyada bir ilki başaran ve hiçbir fiziksel çıkıntıya sahip olmayan Meizu Zero'yu duyuran Çinli üretici, kullanıcılarda büyük merak uyandırmayı başardı.

Bildiğiniz üzere birkaç yıldır telefon üreticileri cihazlarına kulaklık jakı koymayı tercih etmiyor. Ancak Meizu'dan bir ilk geldi ve Meizu Zero'nun tasarımında ne USB bağlantısı, ne hoparlör ızgarası ne de fiziksel bir buton yer alıyor. Yani telefon tüm işlerini dokunmatik ekran üzerinden yapıyorken, şarj için 18W kablosuz şarj ünitesini kullanmanız gerekiyor.

2.5D katmanlı 5.99 inç OLED ekrana sahip olan Meizu Zero'da Snapdragon 845 yonga seti yer alıyor. Ancak şirket tarafından cihazın RAM, depolama gibi diğer teknik detayların paylaşılmadığını belirtmek gerekiyor. Bunların haricinde kamera tarafında ise 12MP + 20MP çift kamera ve önde tek 20MP selfie kamerası yer alıyor.

Telefonda SIM Kart Girişi Bile Yok

Yalnızca siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan Meizu Zero'nun yeni bir devir açabileceğini unutmamak gerekiyor. SIM kart girişine bile yer vermeyen telefonu kullanabilmek için eSIM teknolojisinden faydalanmanız gerekiyor. Son olarak Meizu Zero'nun fiyat etiketinin de paylaşılmadığını hatırlatalım.

Meizu'nun bu telefonu hakkında sizler ne düşünüyorsunuz, sizce Meizu Zero yeni şeyler sunabilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!