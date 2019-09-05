Mekansal Adres Kayıt Sistemi'nin Tanıtımı Yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ASELSAN’ın bir araya gelerek başlattığı Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin (MAKS) Türkiye tanıtım toplantısı İzmir’de yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada MAKS projesinden beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, bunun Türkiye’yi modern, gelişmiş ülkeler potasına biraz daha yaklaştıracak, hemen her vatandaşa dokunacak bir proje olduğunu söyledi.

Proje kapsamında şu ana kadar 29 ilde, 17 milyon adres, yaklaşık 8,3 milyon yapı, 438 yetkili idarenin mekansal hale getirildiğini belirten Soylu şunları söyledi:

"2019 sonu için nüfus bakımından ülkemizin yüzde 44,5’ine, yüzölçümü bakımında da yüzde 35’ine ulaşmayı hedefliyoruz. Projenin tamamlanması da inşallah 2020 yılının sonunda gerçekleşecektir. Bu projeden beklentilerimiz, kamu hizmetlerindeki verimlilik artışımız, hizmetleri ve yatırımları planlarken daha doğru analizler yapabilme imkanına kavuşmamız, afet, yangın ve diğer acil durumlarda, asayiş olaylarında müdahale sürelerinin kısalması ve devletin herhangi bir konuda politika belirlerken, sahadaki fotoğrafı daha detaylı, daha sağlıklı görebilmesi, haliyle daha sağlıklı, doğru karar verebilmesidir."

Soylu açıklamasında afetlere karşı alınacak tedbirlerin planlamasından, uyuşturucu ile mücadele önlemlerine, yangınlara müdahaleden sosyal projelerin planlanmasına kadar pek çok konuda MAKS projesinin, kamu görevlilerinin en önemli rehberi olacağına dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

MAKS Sistemi Nedir?

MAKS sistemi, Adres Kayıt Sisteminde (AKS) metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi için kurulmuş bir sistemdir.