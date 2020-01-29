Meksika'da Bulunan Gök Taşı Güneş Sistemi'nden Yaşlıymış

1969 yılında Meksika'ya çarpan gök taşı, bilim insanlarının uzun süredir en büyük uğraşlarının başında geliyordu. Gök taşının yaşını ölçmek için yapılan araştırmalar en sonunda meyvesini verdi ve bulunan gök taşının Güneş Sistemi'nden yaşlı olduğu tespit edildi.

Yaklaşık yarım asır önce Meksika'ya düşen ve Allende Meteoru olarak bilinen gök taşının içeriği hakkında tartışmalar sürüyordu. Bilim insanları taşın yapısını çözerek, yaşını bulabileceklerini tahmin etmişler ve araştırmalarını bu yöne yoğunlaştırmışlardı.

Yapılan incelemenin ardından gök taşının içerisinde "Güneş öncesi tanecikler" bulunduğu görüldü. Güneş Sistemi'nin oluşmasından önce var olan toz tanecikleri için kullanılan bu terim, Allende taşının yaşına da ışık tuttu.

Kısa süre önce benzer bir keşif Avustralya'da yapılmış ve Murchison Meteoru olarak adlandırılan taşın içerisinde Güneş Sistemi öncesi tanecikler bulunmuştu. Benzer çalışmayı Meksika'daki taşa uyarlayan araştırmacılar, Allende Meteoru'nun da içerisinde benzer parçacıkları gördüler.

Güneş Sistemi'nden yaşlı meteor

Güneş Sistemi'nin yaşı 4.6 milyar yıl olarak hesaplanıyordu. Büyük Patlama sonrasında dağılan toz tanelerinin bir araya gelmesiyle yıldızların ve gezegenlerin oluştukları tahmin edilenler arasında yerini alıyordu.

Patlama ile sistemin oluşması arasındaysa yine birkaç milyar yıl bulunduğu düşünülüyordu. Gezegenleri oluşturan taneciklerin bazılarının ise gök taşlarıyla günümüze kadar geldiği, daha önce tespit edilmişti. Böylece Meksika'da bulunan taşın yaşının 5 ila 7 milyar yıl arasında olabileceği görülmüş oldu.

Üst üste yapılan iki farklı bilimsel araştırma ile Dünya'ya çarpan meteorların bazılarının yıldız oluşumu öncesi tozları içerdikleri, böylece gün yüzüne çıkmış oldu. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan makale ile Meksika'daki gök taşı üzerine yapılan araştırmaya dair tüm detayları okuyabilirsiniz.