Melez Balık Türü Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı: Dünyada Bir İlk

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, normal şartlarda doğada görmenin imkansız olduğu bir balık türü ortaya çıktı. Macaristan Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Araştırma Enstitüsü böylece çok ilginç bir çalışmaya imza atmış oldu. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Tarihin çeşitli dönemlerinde insanlar hayvanları çiftleştirerek melez türler elde etmeye çalıştı. Böylece onlardan daha farklı şekilde yararlanmaya çalıştılar. Ancak bu seferki diğerlerinden biraz daha farklı. Elde edilen bu yeni tür bilim insanları tarafından istemeden yanlışlıkla ortaya çıkarıldı. Rus Mersin balığı yanlışlıkla melezlenen türlerden birisi olarak tarihe geçti.

Melez balık türü nasıl ortaya çıktı?

Araştırma Enstitüsü’nden kıdemli araştırmacı Attila Mozsár, The New York Times’a yaptığı açıklamada, “Melezlenme ile hiçbir zaman oynamak istemedik. O (melezlenme), kesinlikle bir kasıt olmadan gerçekleşti.” ifadelerine yer verdi. Böylece aslında bu deneyin yanlışlıkla ortaya çıktığını anlıyoruz.

Boyu 2,1 metreye ulaşabilen Rus mersin balığı, dünyanın en büyük havyar kaynaklarından birisi olarak biliniyor ve son derece değerli balıklar içerisinde yer alıyor. 2,5 metre uzunluğa ulaşan kaşık ağızlı mersin balığı ise yine benzer türler içerisinde bulunuyor. Bu her iki balık türünün laboratuvar ortamında yanlışlıkla çiftleştirilmesi ortaya hibrit bir türün çıkmasını sağladı.

Dölleme sonucunda yaklaşık 100 melez balık oluştu ve melez balıkların çoğu yüzde 50-55 kaşık ağızlı mersin balığı-Rus mersin balığı melezlenmesi olarak kayıtlara geçti. Bu melez hayvanların diğerlerinde olduğu gibi üreme yeteneği bulunmuyor. Sizce bu tür laboratuvar deneyleri doğal çeşitliliğe olumsuz etki yaratabilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.