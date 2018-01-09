Meltdown ve Spectre Tedbirleri İçeren iOS 11.2.2 Güncellemesi Yayınlandı

Geçtiğimiz hafta teknoloji dünyasına duyurulan Meltdown ve Spectre güvenlik açıkları, yüksek tehdit içermeleri nedeniyle dikkatleri üzerlerine toplamıştı.

Bu açıklar kullanılarak saniyeler içinde şifreleriniz çalınabiliyordu. İlk aşamada bu güvenlik açığının sadece Intel işlemcilere özel olduğu iddia edilmiş, sonradan AMD ve ARM tarafından üretilen işlemcilerin de açıktan etkilendiği ortaya çıkmıştı. Apple tarafından üretilen iPhone telefonların ARM tabanlı işlemciler kullanması nedeniyle bu mobil cihazların da Meltdown ve Spectre açıklarından etkilenmesi kaçınılmazdı. Apple, yaptığı resmi açıklamada bütün iPhone modellerinin Meltdown ve Spectre'den etkilenebileceğini itiraf etmişti.

Apple, Meltdown ve Spectre açıkları karşısında ilk hamlesini yaptı ve iOS 11.2.2 güncellemesini yayınladı. Apple'ın verdiği bilgiye göre bu güncellemedeki güvenlik önlemleri Safari internet tarayıcısını hedef alıyor ve yapılan değişikliklerle bu açıkların kullanılması güçleştiriliyor. Yani Meltdown ve Spectre için henüz tamamen önleyici bir çözüm bulunmuş değil; alınan tedbirler sadece bu açıklardan yararlanmasını zorlaştırıyor.

iOS 11.2.2 güncellemesi iPhone 5S ve sonrasındaki modelleri, iPad Air ve sonrasındaki modelleri, 6. nesil iPod Touch modellerini kapsıyor. Apple, bu güvenlik açıkları için daha kapsamlı değişiklikler yapacağını da bildirmekte. Kişisel bilgilerinizin güvenliği için bu güncellemeyi ihmal etmemenizi tavsiye ediyoruz.