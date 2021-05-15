Memeli Canlılar Anüsten Nefes Alabiliyor: İnsanlar da Dahil

Memeli canlılar anüsten nefes alabiliyor. Tokyo Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen son çalışma, fare ve domuz gibi memeli canlıların anüs boşluğundan oksijen alabileceğini gösterdi.

Yeni bir çalışma, fare ve domuz gibi pek çok memelinin bağırsaklarından oksijeni alabileceğini ortaya koydu.

Tokyo Tıp ve Diş Üniversitesi ve Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar, hayvanların rektumlarına oksijen vererek, solunum yetmezliği olan kemirgen ve domuzların ömrünü uzatmayı başardı. Araştırma ekibi, yöntemlerinin insanlarda da işe yarayabileceğini düşünüyor.

Tokyo'da gerçekleştirilen çalışma, doktorların nefes almakta zorlanan hastaları kurtarmasına yardımcı olabilecek yeni bir stratejiyi oluşturuyor. Bilim adamları, bağırsaklarından oksijeni çeken deniz salatalıkları ve kedi balığı gibi okyanus canlılarından ilham aldı.

Memeli canlılar anüsten nasıl nefes alıyor?

Bu alışılmadık solunum şekli, canlıların akciğer veya solungaç dışındaki organları kullanarak düşük oksijen koşullarında hayatta kalmasına yardımcı oluyor.

Çalışmanın yazarı Ryo Okabe açıklamasında "Rektum, bağırsak yüzeyinin hemen altında ince kan damarlarından oluşan bir ağa sahiptir, bu da anüs yoluyla verilen ilaçların kolayca kan dolaşımına katılabileceği anlamına geliyor" dedi.

Ekip, rektum yoluyla hem gaz formunda hem de oksijen bakımından zengin sıvı infüzyon yoluyla kemirgenlere oksijen sağlamayı başardı. Oksijeni gaz olarak alan farelerin dörtte üçü, normalde öldürücü olan düşük oksijenli bir ortamda 50 dakika boyunca hayatta kaldı. Bilim adamları anüsten verilen oksijenin kalplerine daha kısa sürede ulaşabildiğini fark etti.

Daha fazla oksijen, düşük oksijenli bir bölmede yaşayan ve sıvı infüzyonu alan farelere de ulaştı. Ayrıca belirgin yan etkilere neden olmadan cilt solukluğunu tersine çevirmeye yardımcı oldu.

Ekip, bu aratşırmanın akciğerleri çalışmayan hastalara yardımcı olabileceğini düşünüyor. Fakat kan akışını artırmak için bağırsağın bir kısmının iltihaplanmasını gerektirdiğinden, gaz verme yöntemi insan hastalar için uygun olmayabilir. Ancak sıvı infüzyon ise şimdilik olası görünüyor.

Çalışmanın kıdemli araştırmacılarında olan Takanori Takebe, anüsten oksijen verme sisteminin, ciddi solunum yetmezliği olan hastaları tedavi etmek için yeterli oksijenasyon sağlayacağına inanıyor: