Türkiye Genelinde Memur Maaşlarının Ödeme Günü Öne Çekildi!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin onayıyla Türkiye genelinde memur maaşlarının ödeme günü öne çekildi. İşte detaylar!
Türkiye genelinde kamuda çalışan memur, işçi ve sözleşmeli tüm personellerin maaş ödemeleri normalde 15 Şubat'ta ödeniyordu fakat 4 gün erkene çekilerek 11 Şubat'ta ödenmesine karar verildi. Karar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla birlikte yayınlandı.
Şubat maaşının 11 Şubat'ta yapılacağına dair bu yeni genelge, söz konusu kamu kuruluşlarında çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelleri kapsıyor. Daha önce yapılan açıklamalarda erken ödemelerin yalnızca deprem bölgesindeki kamu çalışanlarına yapılacağı belirtilirken, bu yeni genelge ile birlikte tüm Türkiye'de geçerli hâle geldi.
Memur Maaşları Bu Ay 11 Şubat'ta Yatırılacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge şu şekilde:
- Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara 15/2/2023 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü ve ek 24 üncü maddeleri uyarınca 11/2/2023 tarihinde ödenecektir. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.
- Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapmak suretiyle muhasebeleştirilecektir.
- Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele zamanında ödenmesi sağlanacaktır.
- Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecektir.
- İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir.
- 9/2/2023 tarihli ve 1914766 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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