Türkiye Genelinde Memur Maaşlarının Ödeme Günü Öne Çekildi!

Türkiye genelinde kamuda çalışan memur, işçi ve sözleşmeli tüm personellerin maaş ödemeleri normalde 15 Şubat'ta ödeniyordu fakat 4 gün erkene çekilerek 11 Şubat'ta ödenmesine karar verildi. Karar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla birlikte yayınlandı.

Şubat maaşının 11 Şubat'ta yapılacağına dair bu yeni genelge, söz konusu kamu kuruluşlarında çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelleri kapsıyor. Daha önce yapılan açıklamalarda erken ödemelerin yalnızca deprem bölgesindeki kamu çalışanlarına yapılacağı belirtilirken, bu yeni genelge ile birlikte tüm Türkiye'de geçerli hâle geldi.

Memur Maaşları Bu Ay 11 Şubat'ta Yatırılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge şu şekilde: