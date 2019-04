Men in Black: International Filminden Yepyeni Bir Fragman Geldi

Başrollerinde Chris Hemsworth ve Tessa Thompson ikilisini izleyeceğimiz Men in Black: International filminden aksiyon dolu yepyeni bir fragman geldi.

Beyaz perdedeki macerasına ilk kez 1997 yılında başlayan Men in Black, 2002 ve 2012 yıllarında gelen devam filmleriyle büyük beğeni toplamıştı. Tommy Lee Jones ve Will Smith ikilisinin harika uyumuyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan efsanevi seri, yeni yüzleriyle macerasına kaldığı yerden devam edecek.

Her zaman olduğu gibi Lowell Cunningham’ın aynı adlı çizgi roman serisine dayanan Men in Black: International, Marvel Sinematik Evreni’nin iki üyesini bir araya getiriyor: Chris Hemsworth (Thor) ve Tessa Thompson (Valkyrie)

Kahramanlarımız, bu yeni macerada, bugüne kadarki en büyük tehdit ile mücadele ediyorlar. Men in Black örgütündeki bir köstebeği açığa çıkartmak için çalışan ikili, bir yandan da gezegeni tehdit eden uzaylılarla savaşacak.

Şu ana kadar yayınlanan iki fragraman da, makyaj efektleri, set tasarımları ve görsel ekfetler açısından gayet doyurucu bir film izleyeceğimizi gösteriyor. Bilhassa Hemsworth’un enerjisi, 7 yıl aradan sonra geri dönen seriyi yeniden canlandırmaya yetecektir.

Men in Black: International’ın yönetmen koltuğunda, The Fate of the Furious ve Straight Outta Compton filmlerinden tanıdığımız F. Gary Gray oturuyor.

Filmde Hemsworth ve Thompson ikilisine, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall, Emma Thompson ve Liam Neeson gibi isimler eşlik ediyor.

Men in Black: International, 14 Haziran’da vizyona girecek.