Menteşe Tasarımlı Asus Zenbook S Tanıtıldı

Computex 2018 kapsamında yeni ürünlerini duyuran Asus, farklı bir tasarıma sahip Zenbook S isimli dizüstü bilgisayarını da tanıttı. 'Menteşe tasarımı' olarak adlandırılan yeni konsept sayesinde ince bilgisayarlarda yazı yazmak çok daha pratik hale geliyor.

Olabildiğince ince tasarlanmış bu laptopun en büyük yeniliği ise “ErgoLift” olarak adlandırılan yeni tasarım. Bu tasarım sayesinde bilgisayarın alt tarafında boşluk kalıyor ve klavye eğimli bir hal alıyor. Böylelikle klavyeyi ve touchpad'i kullanmak daha kolay hale geliyorken aynı zamanda bilgisayarın ısınması da engellenmiş oluyor. Önceki tasarımlara oranla kullanıcılara daha konforlu bir yazım deneyimi sunduğu ifade edilen ErgoLift tasarımının bileklere de iyi geleceği düşünülüyor.

Tasarımın dışında donanım olarak da kullanıcıları tatmin edeceği gözlemlenen Zenbook S'de tercihe bağlı olarak Intel i5-8250U veya i7-8550U işlemcileri yer alıyor. Yine aynı şekilde tercihe bağlı olarak 4K veya Full HD ekran çözünürlüğü sunan cihazın 13.3 inçlik bir ekranı bulunuyor. 16GB LPDDR3 RAM'e yer veren Zenbook S'in tek şarj ile 13.5 saatlik bir batarya ömrüne sahip olduğu ifade edildi.

Son olarak Thunderbolt 3 ve bir kulaklık jakı olmak üzere üç adet USB-C bağlantı noktasına sahip olan laptop koyu mavi ve kırmızı renk seçeneklerini barındırıyor. 11 Haziran tarihinde satışa çıkacağı belirtilen cihazın başlangıç fiyatı ise 1200 dolar civarında olacak.