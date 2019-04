Merak Edilen Star Wars Jedi: Fallen Order Detayları Paylaşıldı

İlk duyurulduğu günden bu yana merak edilen Star Wars Jedi: Fallen Order detayları, en nihayetinde paylaşıldı. Merak ettiğinizi biliyoruz, ama acele etmeyelim. Respawn Entertainment tarafından geliştirilmekte olan oyunun ilk detaylarını aktardığımız kısma geçmeden önce, isterseniz yayınlanan ilk fragmanı hep birlikte bir izleyelim.

Gelelim Star Wars Jedi: Fallen Order ile ilgili merak edilen detaylara... Bildiğiniz gibi PlayStation 4, PC ve Xbox One geliştirilmekte olan oyun, Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith filmindeki olayların kısa bir süre sonrası konu alınacak. Dark Times sırasında geçecek olan konuyu bir kez daha hatırlatmak gerekirse, Jedi grubunun Galaktik Cumhuriyet için hainler olarak damga yemesi sonrasında İmparator Palpatine tarafından Order 66 adı altında başlatılan Jedi avı başlatılıyor olacak.

Ana karakterimizin adı ise Cal Kestis ve kendisi henüz acemi bir Jedi. Hikayesi Bracca gezegenindeki hurda malzeme ayıklama yerinde başlayacak. Her ne kadar Cal bir Jedi olduğunu başarılı bir şekilde gizleyebilmiş olsa da, şantiyede yaşanan bir kazada arkadaşını kurtarmak için Force güçlerini kullanınca Jedi olduğu da ortaya çıkacak. Bu olaydan sonra ise tahmin edebileceğiniz üzere Cal için gerilimli bir kaçış macerası başlayacak. Bu macera sırasında karakterimiz, hem geçmişi ile ilgili parçaları bir araya getirmekle uğraşacakken, bir yandan da Jedi eğitimini tamamlamaya çalışacak. Tabi ki aynı zamanda kendisini arayan imparatorluk ve imparatorluğun yandaşlarından da bir adım önde olmak zorunda olacak.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, senaryo Bracca isimli farklı bir gezegende başlayacak. Ancak bu gezegen, senaryonun tamamının geçeceği gezegen olmayacakmış. Verilen bilgiye göre birçok farklı mekan görecekmişiz. Göreceğimiz bu mekanlarda da Cal, kendisine birçok arkadaş edinecekmiş. Bu arkadaşlardan eski bir Jedi Knight olan Cere, ana karakterimizin BD-1 isimli robot haricindeki bir diğer yoldaşı olacak. Öte yandan senaryo oyunca tanıdık yüzler de görecekmişiz. Ne var ki bu yüzlerin kimler olduklarına dair şimdilik bir bilgi verilmiş değil.

İmparatorluk tarafında ise Second Sister ve Purge Trooper'lar olmak üzere çifte bela bizi bekliyor. Daha doğrusu peşimizde diyelim. Second Sister, imparatorluğun en elit yandaşlarından bir tanesi. Üst Yönetici Vince Zampella tarafından verilen bilgiye bakılırsa kendisi epey güçlü olacakmış. Öyle ki, Cal'ın kaçış gemisini uzaktan kontrol edebilecekmiş. Bir diğer deyişle başımızı epey ağrıtacak, ki aksinin olmasını beklemiyorduk değil mi? Purge Trooper'lar ise Jedi avı için eğitilmiş özel Imperial güçleri. Rogue One filminde gördüğümüz Dark Trooper'ların eski bir türü olan bu arkadaşlar(!), aynı zamanda imparatorluğun yandaşlarına da yardımda bulunuyor olacaklar.

Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun oynanış sistemi hakkında detaylı bilgi vermeyi ihmal etmeyen Respawn Entertainment, ışın kılıcı ile yapılacak yakın mesafeli çatışmaların oynanış sisteminin kalbi olacağını söyledi. Çatışmalar oldukça şiddetli olacakmış. Ne var ki bu çatışmalar, deli gibi tuşlara basmamızın gerekeceği türden çatışmalar olmak yerine özenli olacakmış. Öte yandan, ana karakterimizin Force güçlerinin olduğunu öğrenmiştik. Cal bu güçlerini Jedi eğitimi sayesinde ışın kılıcı kombinasyonları ile birleştirerek ölümcül saldırılar da yapabilecekmiş. Buna ek olarak, seyahat ve platform becerilerini kullanarak, bulmaca çözmenin haricinde düşmanlara üstünlük de sağlayabilecek oluşumuzdan da bahsedildi.

Respawn Entertainment tarafından paylaşılan ilginç detaylardan bir tanesi ise ana karakterimizin ışın kılıcının senaryo boyunca gelişebilecek oluşuydu. Bunun nasıl olacağına dair şimdilik bir şey söylenmedi, ama muhtemelen Star Wars Jedi: Fallen Order oyununda silah özelleştirme sistemi olacak ve toplayacaklarımız ile ışın kılıcımızı modifiye edebileceğiz.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Star Wars Jedi: Fallen Order, 15 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak.