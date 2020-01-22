Merak Edilen Telefon: TCL Plex Neler Sunuyor?

TCL'nin geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa çıkardığı Plex modelinin neler sunduğunu sizlere aktarıyoruz. TCL Plex'e yakından bakıyoruz. Videomuza geçiş yapmadan önce dilerseniz TCL Plex'in teknik özelliklerine göz atalım.

TCL Plex Özellikleri

TCL Plex, 6.52 inçlik ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 675 yonga setinden alan akıllı telefon 6 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Cihazın depolama alanı microSD kart yardımı ile artırılabiliyor. TCL Plex'in arka tarafında üç kamera sensörü yer almakta. 48 MP'lik ana kamera sensörüne 16 MP ultra geniş açılı sensör ve 2 MP lens eşlik ediyor. Cihazın ön kısmında bir adet 24 MP'lik kamera sensörü bulunmakta.

3.820 mAh bataryadan beslenen akıllı telefonda 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim.

TCL Plex Neler Sunuyor?

Hemen aşağıda yer alan videodan TCL Plex'in neler sunduğunu öğrenebilirsiniz.

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