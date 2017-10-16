Merakla Beklenen Black Panther Filminden İlk Fragman Geldi

Marvel sinematik evrenine Captain America: Civil War ile giriş yapan Black Panther, kendi hikayesiyle beyaz perdede boy göstermeye hazırlanıyor. Ryan Coogler’ın yönetmenliğini üstlendiği filmden ilk fragman geldi bile. Black Panther, siyahi bir süper kahramanı konu alan ilk Marvel filmi olacak.

Bilmeyenler için Black Panther'in hikayesinden bahsetmekte fayda var. Black Panther ya da bir diğer ismiyle T'Challa, Wakanda’nın kralı T’Chaka’nın oğludur. Varisi olduğu Wakanda krallığının en büyük zenginliği bölgede çıkartılan Vibranyum (Captain America'nın kalkanında ve Wolverin'in kemiklerinde bulunan metal) madenidir.

Vibranyum’un en büyük talibi ise Ulyses Klaw olarak bilinen maden kaçakçısıydı. Bu uğurda kral T’Chaka’yı öldürdü ve madenlere saldırmayı başardı. Tam bu noktada hızır gibi yetişen T'Challa, istilayı durdurdu ve akanda’nın kutsal Black Panther ünvanını aldı.

Stan Lee ve Jack Kirby'nin yaratıcısı olduğu Black Panther, ilk olarak Captain America: Civil War filminde karşımıza çıkmıştı. Fakat Black Panther'in Marvel evreninde yeri bir hayli sancılı olmuştu. Zira, dönemin ırkçılıkla boğuşan Amerika’sında bu fikri hayata geçirmek bir hayli zor olmuştu. Hatta, bir zamanlar, Black Panther'in sosyalist hareketleri tetikleyebileceği için FBI tarafından tehdit olarak algılandığını dahi söyleniyor.

Velhasıl kelam, onca yaşanandan sonra nihayet Marvel'in sinematik evreninde hakettiği yeri bulan Black Panther, solo filmiyle karşımıza çıkacak.

Ryan Coogler’ın yönetmenliğini üstlendiği bilimkurgu ve aksiyon türündeki filmin başrollerinde Andy Serkis ve Chadwick Boseman yer alıyor.

Black Panther, 16 Şubat 2018 tarihinde vizyona girecek.