Merakla Beklenen Powerbeats Pro Kablosuz Kulaklıkları Tanıtıldı

Spor yaparken rahatlıkla kullanabileceğiniz, Apple şirketinin yeni kablosuz kulaklık modeli Beats Powerbeats Pro kulaklıklar kullanıcıyla buluştu. iOS 12.2 kodlarına dikkatlice bakıldığında bu modelin zaten yakın bir zamanda duyurulacağı biliniyordu.

Teknik özelliklerine değinmeden önce, bu kablosuz kulaklık modelinin daha çok sporcular için geliştirildiğini söylemek gerekiyor. Kulağın çevresinin çok iyi bir şekilde kavraması nedeniyle, spor yaparken kesinlikle düşmez.

Powerbeats Pro modeli dört farklı seçenekle geliyor

Renk konusunda da hassas davranan kullanıcılar için Powerbeats Pro modeli 4 farklı renk seçeneği ile geliyor. Beyaz, yeşil, mavi ve siyah; bu modeli almak isteyenlerin kullanabileceği renkler.

Ürünün teknik özelliklerine bakıldığında ise, en çok dikkat çeken yönü şarj haznesi ile birlikte kulaklığın tek seferde 24 saat kullanılabilmesi oldu. Böylece sporunuz bittikten sonra bile, dilediğiniz her yerde kaliteli sese sahip müziğin tadını çıkarabilirsiniz.

Powerbeats Pro ürünü, benzer aygıtlarla kıyaslandığında, iki cihaz arasında neredeyse 2 kat daha hızlı bir bağlantı imkanı sunuyor. Böylece aramak istediğiniz numaraya, çok daha kısa bir süre içerisinde ulaşabiliyorsunuz.

Kablosuz kulaklıklarla Siri bağlantısı kurmak, biraz problem yaratabiliyordu. Bunun önüne geçmek isteyen Apple şirketi, yeni kulaklıklarda Siri bağlantı hızını daha da arttırdı. iPhone cep telefonlarınıza dokunmadan, kulaklıklar aktifken “Hey Siri” demeniz ile birlikte Siri aktifleşiyor.

Ayrıca, gücünü H1 kulaklık çipinden alan bu kablosuz kulaklık; net bir görüşme ortamı sunar. Apple'ın bu kulaklıklarının, ilginizi çeken bir yönü oldu mu? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.